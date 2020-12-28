Разумков назвав зарплату та сказав, як викорінити “гроші у конвертах”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що його заробітна платня становить від 38 до 42 тис. грн, а народні депутати не отримують зарплату у конвертах.

За його словами, він жодного разу не отримував зарплатню у конверті, і вважає, що інші також. А щоб викорінити таку систему корупцію потрібно забезпечити нормальну заробітню платню.

– Сьогодні моя зарплата як голови Верховної Ради – 38-42 тис. грн. Чи це достатньо для державних службовців високого рівня? Не знаю, не впевнений. З іншого боку, прийти сьогодні і сказати: давайте піднімемо мені зарплату, коли у лікарнях люди отримують 3-6 тис. грн, мені совість не дозволяє, – зазначив Разумков.

Він вважає, що у цього питанні повинен бути високий рівень контролю з боку антикорупційних органів. Стаття про незаконне збагачення передбачає обмеження волі, кримінальну відповідальність та втрату посади. Це серйозні аргументи для того, щоб адекватна людина цього не робила, бо можна отримати реальний строк.

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Окрім того Разумков затвердив, що народний депутат, який дозволяє собі брати харабі, не втримається від цього, навіть у разі велико підвищення заробітної плати.

– Тут повинен бути запобіжник. Який буде чітко давати розуміти, що якщо ти погодишся на цю спокусу, ти можеш отримати реальний строк. Наприклад, у Європі високий рівень поваги до державних службовців, великий соціальний пакет для них, для їх родин. І вони добре розуміють, що якщо ти хоча б раз встрягнеш у проблему, ти на собі поставиш великий чорний хрест, – розповів голова Верховної Ради.

Закон про відповідальність за брехню в декларації

7 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Законом внесені зміни, зокрема, до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації.