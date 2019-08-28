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Факты / Культура

Книга японского математика от ЛакіБукс пополнит фонды 150 украинских библиотек

Новое издание благотворительного проекта ЛакіБукс – Математик, який перетворився на мурашку Масао Морита – отправилось в 150 библиотек Востока и Юга Украины для пополнения фондов.

Книга японского математика от ЛакіБукс пополнит фонды 150 украинских библиотек

Автор книги – известный японский математик – впервые попробовал себя в качестве детского автора. Книга рассказывает об удивительных открытиях в области математики, которые удалось сделать главному герою, взглянув на мир с позиции обычного муравья.

– В начале книга казалась обычным сказочным изданием для малышей. Элементарные слова, короткие предложения. Я узнала, что автор – почти мой ровесник, и почему-то ожидала обычную приключенческую сказку, которую придумал для детей японский отец, о сложностях жизни среди травы и грибочков.

Когда я перевела текст сказки и биографию Масао Морита до конца, меня изрядно поразило то, что такой молодой человек смог настолько глубоко подумать о сути чисел, да так интересно и понятно передать сложные философско-математические суждения, – делится переводчица книги Ольга Бондарчук.

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Вместе с проектом ЛакіБукс книгу в Украине выпустило издательство Чорні Вівці. Иллюстратором стал известный в Японии мастер по росписи ткани и иллюстрациям – Кацудзо Вакисака.

– Это одна из самых интересных книг нашего проекта. Более того, нам приятно осознавать, что сегодня украинская версия – единственный перевод книги с японского языка. Мы очень ждем отзывов читателей и надеемся, что дети вместе с этой книгой не только откроют для себя интересную математику, но и окунутся в мир науки и прикоснутся к японской культуре, – говорит инициатор проекта ЛакіБукс, сооснователь IT-компании Lucky Labs Рустам Гильфанов.

Математик, який перетворився на мурашку – не первое издание о математике благотворительного проекта ЛакіБукс. Среди предыдущих шести книг в библиотеки уже попала #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА? Кузька Кузякина. Все книги проекта бесплатно рассылаются в библиотеки восточных и южных областей Украины.

К слову, ранее проект ЛакіБукс презентовал книгу о генетике в лесу.

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