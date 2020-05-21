Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн

Жительница Италии Клаудиа Боргоньо купила лотерейный билет за €100 и выиграла картину художника Пабло Пикассо стоимостью €1 млн.

Об этом сообщила одна из французких радиостанций.

Женщина стала обладательницей картины Натюрморт, написанной в 1921 году.

Читайте: В Запорожье посетитель галереи сорвал известную картину в стиле ню

Полотно разыграли в рамках в рамках лотереи Пикассо за €100, которую огранизовали во французском офисе аукционного дома Christie’s.

Все средства, собранные благодаря акции, идут в пользу благотворительных организаций, в частности на помощь в обеспечении воды для жителей Африки.

Напомним, Факты ICTV публиковали подборку самых интересных виртуальных экскурсий по музеям мира.

Источник: France Info