Картину неоэкспрессиониста Баскии продали в Гонконге за $41,7 млн

Картину американского художника-неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии под названием Воин продали на аукционе в Гонконге за 323,6 млн гонконгских долларов (около $41,7 млн).

Это полотно было написано в 1982 году и стало самым дорогим произведением западного искусства, проданым когда-либо на аукционах Азии.

На картине изображена антропоморфная фигура, держащая меч. На ней можно заметить скелетообразные черты, которые встречаются и в некоторых других работах художника.

На аукционе, который был организован Christie’s, был представлен только один лот кисти Баскии. Эксперты оценивали эту работу художника от $31 млн до $41 млн.

Также на аукционе в Лондоне продали два портрета написанных Пабло Пикассо.

Картина художника под названием Лежащая обнаженная в колье (Мари-Терез), которую он написал в 1932 году, была продана за $20,1 млн.

Другое полотно Сидящая в черном кресле (Жаклин) Пикассо написал на 30 лет позже. На картине изображена жена художника Жаклин. Полотно продали за $13,4 млн.

Новые владельцы появились у картины Три автопортрета Энди Уорхола ($2 млн) и у картины Пара с двумя букетами Марка Шагала. Полотно приобрели за $2,7 млн.

Также с молотка ушла картина итальянца Амадео Модильяни под названием Портрет фотографа Дилевського за $6 млн.

Жан-Мишель Баския (1960-1988) — американский художник из Нью-Йорка. Сначала он прославился как граффити-мастер, а в 1980-х — как успешный неоэкспрессиониста.

Творчество Баскии очень ценится на рынке современного искусства. В 2017 году его картина Без названия (Untitled), где на голубом фоне изображен черный череп с белыми и желтыми штрихами, была продана на аукционе Sotheby’s за рекордные для художника $110,5 млн.

Источник: Christie’s