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Факты / Культура
Софія Зінов'єва |

В столице Турции переименуют улицу в честь украинского ученого

Туреччина

В столице Турции Анкаре появится улица, названная в честь украинского ученого Агатангела Крымского.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига и отметил, что переименована будет улица, на которой находится украинское посольство и остались только определенные формальности.

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Также Сибига сообщил, что в одном из самых престижных районов Анкары скоро появится Украинский парк, который сейчас уже находится на стадии благоустройства.

Посол подчеркнул, что решение о его создании уже приняли местные власти.

— Итак, наша цель “Больше Украины в Турции” продолжает наполняться содержанием, — поблагодарил Турецкую власть за поддержку Сибига.

Переименование станции Героев Днепра

21 апреля 2021 на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием переименовать станцию ​​метро Героев Днепра на Герои УПА.

Автором петиции выступил Василий Бабич, который отметил, что хотя название посвящено освобождению города от немецко-нацистских оккупантов, с военной точки зрения операция была довольно провальной из-за невероятно большого количества жертв.

Фото: Dreamstime

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