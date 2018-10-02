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Со Сталиным на капоте Bentley – Кларксон на съемках The Grand Tour в Грузии

В сентябре в Грузии стартовали съемки нового сезона автомобильного телешоу The Grand Tour про диктаторов. Британский ведущий Джереми Кларксон путешествует по родине Иосифа Сталина с его гипсовым бюстом на капоте Bentley.

Об этом сообщает грузинский телеканал 1TV.

Журналисты встретились с командой The Grand Tour неподалеку от Батуми. Они сняли проезд съемочной группы и ведущих: на автомобиле Кларксона установили гипсовую голову. Ведущий не в первый раз крепит необычные предметы в автомобиле — на съемках Индии он вмонтировал в багажник унитаз и пошутил, что при посещении страны у туристов начинается диарея.

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Кларксон рассказал, что команда посетила Батуми и побывала в Доме-музей Сталина в Гори.

В The Grand Tour должны рассказать о всемирно известных диктаторах, в том числе Мао Цзедуне. Других подробностей сюжета Кларксон раскрывать не стал.

Напомним, в марте сообщалось, что четвертый сезон шоу The Grand Tour могут не снять из-за неподписанного контракта в Amazon Prime.

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