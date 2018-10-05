В США двухлетний мальчик порезал в измельчителе бумаги больше $1 тысячи, которые откладывали его родители.

Двухлетний Лео Белнап из города Халлидей (штат Юта, США) порезал в измельчителе бумаги $1060, которые его родители хранили в конверте, сообщает CNN.

Родители мальчика накопили деньги, чтобы вернуть их за абонементы на матчи по американскому футболу, когда конверт исчез.

Пара обыскала весь дом. Когда мама Лео вытряхнула содержимое контейнера измельчителя, деньги высыпались оттуда, как конфетти.

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В уничтожении денег родители подозревают двухлетнего сына. Он часто помогал маме отправлять в измельчитель старые письма и ненужные бумаги.

Скорее всего, в этот раз мальчик сам повторил действия мамы и отправил в шредер конверт.

Испорченные купюры родители смогут заменить – остатки склеят в специальном департаменте Минфина США. Правда на это уйдет от одного до двух лет.

Кстати, Дональд Трамп тоже любит рвать официальные документы на мелкие куски. Из-за президента США их приходится склеивать скотчем.

Фото: Iurii Kuzo/Dreamstime