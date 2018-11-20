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“Операция” IKEA: парень заменил все фото в магазине на свои

Жителю Вильнюса фотографии из фотобанков, украшающие магазин IKEА, показались скучными и фальшивыми.

Эрик Малишаускас  решил по-своему украсить магазин IKEА в Вильнюсе (Литва). Для этого парень заменил все фотографии в рамках на снимки с собой и своими друзьями, пишет Maxim.

“Спецоперация” проходила так: Эрик со своей подругой пересчитали фотографии в IKEA и распечатали соответствующее количество снимков со своих аккаунтов в Instagram. К слову, парочке пришлось напечатать более 100 снимков.

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“Операция” IKEA: парень заменил все фото в магазине на свои / 8 фотографий

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После этого парень и девушка заменили фотографии в магазине на свои. Таким образом, в литовском IKEA теперь для Эрика стало по-домашнему уютно, ведь вокруг красуются его снимки с семьей, друзьями или из путешествий.

Напомним, в США студент украл из магазина 7 правых кроссовок и сел в тюрьму.

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