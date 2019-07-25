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Сериал НТВшный, а стыд испанский: РФ сняла свой Чернобыль

В сети появился трейлер российского сериала Чернобыль, который собираются показать на телеканале НТВ.

чернобыль

В России сняли сериал Чернобыль и показали трейлер.

Ролик появился в сети 24 июля на канале актера, сыгравшего главную роль в сериале Igor Petrenko unofficial. Позже он был удален, но пользователи успели его скачать и повторно выложить.

К слову, о выходе трейлера не сообщал ни канал, ни студия, снявшая его.

Читайте: Чернобыль от HBO: сюжет и отзывы критиков о премьере

В комментариях под видео нет ни одного позитивного, а отзывы от трейлера оставляют ожидать лучшего.

– Снимали историю о Чернобыле, а сняли любовную драму в декорациях Чернобыля. Почему почти каждый русский сериал/фильм таким выходит?

***

– Герои и актеры такие, которым не сопереживаешь ,а хочешь добить, ли ж бы они перестали это снимать.

***

– В HBO, наверное, массово увольняются.

***

– Этот трейлер вторая по величине трагедия после Чернобыльской. Если у HBO хорошо передано, как было плохо, то тут идеально показано, как все плохо сейчас.

***

– Сериал НТВшный, а стыд испанский.

***

– Обычная низкопробная российская пропаганда. Как сюжет вечернего выпуска Россия 24.

***

– Господи, не выпускайте это на экраны, прошу вас!  Даже по трейлеру понятно, что это дно.

***

– Даже писать ничего не хочется. Просто стыдно. Я надеюсь, что вот это вот творение не выйдет за пределы нашей страны.

Напомним, сериал Чернобыль производства HBO занял первую строчку в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDB.

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