В сети появился трейлер российского сериала Чернобыль, который собираются показать на телеканале НТВ.

В России сняли сериал Чернобыль и показали трейлер.

Ролик появился в сети 24 июля на канале актера, сыгравшего главную роль в сериале Igor Petrenko unofficial. Позже он был удален, но пользователи успели его скачать и повторно выложить.

К слову, о выходе трейлера не сообщал ни канал, ни студия, снявшая его.

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В комментариях под видео нет ни одного позитивного, а отзывы от трейлера оставляют ожидать лучшего.

– Снимали историю о Чернобыле, а сняли любовную драму в декорациях Чернобыля. Почему почти каждый русский сериал/фильм таким выходит?

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– Герои и актеры такие, которым не сопереживаешь ,а хочешь добить, ли ж бы они перестали это снимать.

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– В HBO, наверное, массово увольняются.

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– Этот трейлер вторая по величине трагедия после Чернобыльской. Если у HBO хорошо передано, как было плохо, то тут идеально показано, как все плохо сейчас.

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– Сериал НТВшный, а стыд испанский.

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– Обычная низкопробная российская пропаганда. Как сюжет вечернего выпуска Россия 24.

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– Господи, не выпускайте это на экраны, прошу вас! Даже по трейлеру понятно, что это дно.

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– Даже писать ничего не хочется. Просто стыдно. Я надеюсь, что вот это вот творение не выйдет за пределы нашей страны.

Напомним, сериал Чернобыль производства HBO занял первую строчку в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDB.