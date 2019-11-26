Полицейские полчаса не могли достать из машины лабрадора, который заблокировался и наматывал круги на парковке возле дома.

“Угон” авто собакой произошел из-за того, что хозяин оставил животное в авто с незаглушенным двигателем.

Именно тогда черный лабрадор включил заднюю передачу (как он это сделал, не сообщается) и начал наматывать круги возле дома в штате Флорида (США).

Добавило опасности в ситуацию то, что двери машины после начала движения заблокировались.

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Прибывшие на место полицейские полчаса наблюдали, как пес медленно дрифтит, прежде чем смогли спасти его благодаря запасному ключу, который вынес хозяин.

Напомним, собака-голкипер спасла ворота, “отбив” пенальти.

Источник: The Washington Post