PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

В США собака “угнала” авто и полчаса дрифтила около дома

Полицейские полчаса не могли достать из машины лабрадора, который заблокировался и наматывал круги на парковке возле дома.

В США собака “угнала” авто и полчаса дрифтила около дома

“Угон” авто собакой произошел из-за того, что хозяин оставил животное в авто с незаглушенным двигателем.

Именно тогда черный лабрадор включил заднюю передачу (как он это сделал, не сообщается) и начал наматывать круги возле дома в штате Флорида (США).

Добавило опасности в ситуацию то, что двери машины после начала движения заблокировались.

Читайте: Собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины

Прибывшие на место полицейские полчаса наблюдали, как пес медленно дрифтит, прежде чем смогли спасти его благодаря запасному ключу, который вынес хозяин.

Напомним, собака-голкипер спасла ворота, “отбив” пенальти.

Источник: The Washington Post

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бросаются стаями: в Николаеве пострадавшие от нападений собак судятся с властью
Бросаются стаями: в Николаеве пострадавшие от нападений собак судятся с властью
Как в Швейцарии обучают собак спасать людей в Альпах
Как в Швейцарии обучают собак спасать людей в Альпах
Кіт за дверима
В приюте США кот выпускал животных на волю. Его посадили в отдельную камеру
Тачдаун! Черный кот прервал матч по американскому футболу
Тачдаун! Черный кот прервал матч по американскому футболу
Может угрожать людям: в Норвегии от неизвестной болезни гибнут собаки
Может угрожать людям: в Норвегии от неизвестной болезни гибнут собаки
Театрально “упал в обморок”: пес-симулянт стал звездой сети
Театрально “упал в обморок”: пес-симулянт стал звездой сети
шотландська вівчарка
В Польше пес сел на поезд и поехал к своей возлюбленной
Собака
Собаки используют жалостный взгляд, чтобы за ними ухаживали – ученые
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка