В интернете набирает популярности челлендж Dolly Parton challenge, который запустила 74-летняя американская кантри певица Долли Партон.

Знаменитость запостила себе коллаж из фотографий с подписью: Получите женщину, которая может сделать все это.

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В меме четыре фото, которые олицетворяют аватары в каждой из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder. LinkedIn – соцсеть для поиска и установления деловых контактов, Facebook – призвана объединить всех друзей, Instagram – сеть для публикации фото, которые иллюстрируют жизнь человека, а Tinder – сайт-знакоств.

К челленджу уже подключились многие мировые звезды. Также к нему подключился ведущий шоу Утро в большом городе Антон Равицький.















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