Центр и юг Украины предупреждают о гололедице на дорогах

18 ноября в центральных и южных регионах Украины на дорогах ожидается гололед.

Об этом сщщбщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сложные погодные условия ожидаются утром в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На дорогах будет гололед (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, она будет наблюдаться 19 ноября на востоке Украины.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

ДТП в Киеве

В Киеве за ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП через первый снег в этом сезоне.

Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших, — рассказали в патрульной полиции.