PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Погода
Андрій Жигайло |

Центр и юг Украины предупреждают о гололедице на дорогах

18 ноября в центральных и южных регионах Украины на дорогах ожидается гололед.

Об этом сщщбщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сложные погодные условия ожидаются утром в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На дорогах будет гололед (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, она будет наблюдаться 19 ноября на востоке Украины.

ЧитайтеМокрый снег и 10-градусный мороз: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

ДТП в Киеве

В Киеве за ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП через первый снег в этом сезоне.

Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших, — рассказали в патрульной полиции.

Источник: ГСЧС

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх