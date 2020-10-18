Головне – покарати експертів. Три роки з моменту харківської аварії за участю Зайцевої

З моменту моторошної харківської аварії за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова минуло три роки. 18 жовтня 2017-го року Лексус, яким керувала Олена Зайцева, проскакував перехрестя у центрі Харкова на червоний сигнал світлофора. Автомобіль зіткнувся з Фольксвагеном Геннадія Дронова, який стартував на жовтий. Після зіткнення авто водійки відлетіло на тротуар з людьми.

На місці загинуло п’ятеро людей — Алла та Анастасія Сокол, Олександр Євтєєв, Наталія Умаєва, Ніна Кобесова. Пізніше в лікарні померла й Діана Берченко.

Ще шестеро людей отримали травми різного ступеню тяжкості — Оксана Євтєєва, Жанна Власенко, Оксана Нестеренко, Ганна Комар та Юрій Неудачін. Пізніше постраждалою визнали і подругу Олени Зайцевої Марину Ковальову, вона сиділа на пасажирському сидінні Лексусу.

Київський районний суд відправив обох водіїв за ґрати на 10 років і зобов’язав виплатити родинам загиблих і постраждалих майже 8 млн грн компенсації. Вирок підтвердили в апеляції та Верховному суді.

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Нині обидва водії відбувають покарання у тюрмах. Олена Зайцева сидить у Покровському виправному центрі №79 в Дніпропетровській області, а Геннадій Дронов – у Крюківській виправній колонії №29 на Полтавщині.

Виплати по 35 гривень

За понад рік, що минув з моменту апеляції, Зайцева виплатила кільком потерпілим мізерні суми. Дронов не сплатив ні копійки. Виправні установи, де перебувають засуджені, не надають інформації ні про Зайцеву, ні про Дронова — обидва засуджені заборонили про себе розповідати, каже представниця потерпілих Лариса Матвєєва.

Чи працюють вони у тюрмах, чи ходять у відпустки за хорошу поведінку — достеменно невідомо. До речі, для того, щоб отримати відпустку засуджені обов’язково мають працювати.

— Це були невеличкі виплати, близько 35 грн за один раз, перерахувань таких було дуже небагато. Від Зайцевої отримали грошові кошти. Відомостей про те, що від Дронова надходять платежі в мене взагалі немає.

Потерпілим психологічно дуже важко сприймати оці подачки у 35 грн, ці відписки про нерозкриття інформації про себе. Для них це образливо і принизливо. Вони намагаються як можуть відновити своє життя, працюють, лікуються, хтось відновлює себе.

Таке не забувається та їхні втрати не відновлюються, і стану, який був до ДТП, вони вже ніколи не зможуть досягти, — каже Лариса Матвєєва.

Дівчинка, яку народила постраждала у ДТП Жанна Власенко, здорова і не має патологій. Нині донечці 2 роки та 8 місяців, каже жінка.

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Жанна була вагітною, коли потрапила під автотрощу на Сумській. За здоров’я майбутньої мами та її дитини боролися лікарі. Тривалий час вагітна перебувала в медикаментозному сні, але лікарям вдалося провести успішні пологи.

— Ми отримали нуль, рівно нуль. Намагатися щось змінити — воно того не варто. Якісь 30 грн, плюс — це нерви, потрібно час знаходити. Для підтримки здоров’я, звичайно, робимо щось — це і психолог, і підтримки у вигляді масажів, але вже не медикаментозне лікування. На дочці, я сподіваюся, не відбилося це, принаймні, зараз. Спочатку рік-півтора у нас були проблеми з неврологією, займалися цим питанням, але тепер все в порядку, — розповіла Жанна Власенко.

Оксана Євтєєва, яка в аварії втратила сестру та чоловіка, також і досі проходить курс реабілітації. Відбилася аварія і на здоров’ї Оксани Нестеренко — в ДТП дівчина зазнала важких травм.

А потерпіла Ганна Комар під час телефонної розмови з Фактами ICTV перебувала в лікарні, де їй зробили чергову операцію. Ні від Зайцевої, ні від Дронова постраждала також не отримала жодної копійки.

— Я зараз знову в лікарні. У мене була страшна рана на голові — скальпована і зчесана, я її тоді кілька місяців лікувала. Потім, начебто, воно там зажило, потім виявилося, що знову почалася деформація шкіри та мені ось робили операцію минулого тижня.

Поки перебуваю в лікарні в Кременчуці. Зараз вже, звичайно, не так страшно. Тоді довелося шукати дуже багато грошей — і на лікарню і на реабілітацію.

Якби люди не збирали, якби не допомогли, то це було б взагалі непідйомна сума для моєї сім’ї. Зараз, звичайно, легше і я сподіваюся, що це вже остання операція, тому що вже втомилася від операцій, втомилася лікуватися, — каже Ганна Комар.

Прокурорів нагородили

Вирок — по 10 років ув’язнення обом водіям — потерпілі вважають результатом клопітливої роботи адвокатів і суспільного резонансу. А от прокурори, на думку потерпілих, поводились не як обвинувачі, а як адвокати Зайцевої.

Не намагалися добитися чесних експертиз, закрили очі на те, що опіати водійки поступово зникли зі справи, не добивалися визначення швидкості Лексусу. А от у Генеральній прокуратурі заслугу за максимальний вирок зарахували саме прокурорам.

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За місяць після вироку трьох обвинувачів по справі нагородили. Прокурора Максима Блохіна відзначено нагрудним знаком За сумлінну службу в органах прокуратури, Валерію Бухану та Ігорю Омельченко в порядку заохочення присвоєно класний чин радника юстиції.

Щоправда, нині ніхто з них у харківській прокуратурі не працює. Бухана й Омельченка звільнили у 2020-му році, а Блохіна перевели до прокуратури Запорізької області.

Головна задача — покарати експертів

Нині головна задача — покарати експертів. На думку представників потерпілих, вони умисно або через власну непрофесійність робили висновки, які могли призвести до несправедливого вироку. Але поки покарати експертів не вдалося.

Адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця намагався покарати експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які не вирахували швидкість Лексусу Зайцевої, межі перехрестя, де сталася ДТП, тяжкість порушень і ступінь провини кожного водія.

Адже важливо було встановити хто саме першим — Зайцева чи Дронов — порушили правила, які призвели до фатальних наслідків. Майже всю провину харківські експерти-техніки переклали на Дронова. Щодо Зайцевої зазначили, що в неї не було можливості загальмувати та уникнути зіткнення.

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Хоча це спростували дніпровські експерти, до яких звернувся адвокат Перепелиця. Їхнє резюме — якби Зайцева натиснула на гальма як тільки побачила жовтий сигнал світлофора, то зупинилась би ще до перехрестя.

Дніпровці вирахували середню швидкість Лексусу Зайцевої – 106 км на годину. Однак кримінальне провадження, ініційоване Перепелицею по харківських експертах, слідчі кілька разів закривали, адвокат поновлював справу через суд, однак врешті провадження все одно закрили.

Кримінальне провадження відкривало й Державне бюро розслідувань. Воно стосувалося дій слідчого Ігоря Волкова та нарколога Олени Федірко, яка оглядала Зайцеву одразу після ДТП.

Федірко у суді заявила, що саме Волков керував її діями, вказував скільки у Зайцевої брати сечі та крові для аналізу. Водійка здавала сечу лише один раз. І хоча біоматеріалу була ціла склянка, цього чомусь не вистачило для необхідного повторного аналізу на наркотики.

А от кров, яку взяли двічі, взагалі не досліджували, хоча саме аналіз крові міг стати неспростовним доказом наявності наркотиків. До того ж, Волков умисно чи випадково не передав експертам Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз документи з аналізами сечі на опіати та розширений висновок по виду опіатів.

Саме через це під час досудового слідства експерти не змогли визначити наркотичний стан Зайцевої, через що наркотичне сп’яніння зі справи зникло.

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Пізніше, вже в суді, представники потерпілих добилися повторного висновку експертів. Тоді експерти знову нічого не визначили, але причину вказали іншу — не знають кількість опіатів в біоматеріалі Зайцевої.

Представник потерпілих Дмитро Марцонь каже — кримінальна справа по Волковому і Федірко просто завмерла.

— З моменту відкриття провадження слідчий один раз викликав, поспілкувався, ми максимально намагалися донести, пояснити, розкрити ситуацію в деталях. Потім було ще один або два дзвінки — уточнювалися моменти, і більш, на скільки мені відомо, нічого, — сказав Марцонь.

А от Лариса Матвєєва вимагає розслідування дій експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які не змогли визначити, чи перебувала Зайцева під наркотиками, бо не знають кількості опіатів у біоматеріалі.

Але методології, яка б передбачала підрахунок опіатів, не існує. З наркотиками важливий факт наявності речовини, і це підтвердили як в Центрі моніторингу наркотиків МОЗ України, так і психіатр Борис Михайлов, які вивчали документи, – зазначає Матвєєва.

Якщо експерти зробили це через некомпетентність — мають бути звільнені, якщо це фальсифікації — то мають сидіти в тюрмі.

— Вони надали завідомо неправдивий висновок, коли зазначили, що неможливо такий стан взагалі встановити. Зазначене кримінальне провадження розглядалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Справу було закрито, нам не повідомили вчасно про це, отримали ми таку інформацію тільки по запиту і звернулися до суду. На жаль, суд першої інстанції не знайшов підстав для скасування постанови про закриття і ми подали апеляційну скаргу.

Зараз апеляцію призначено на 9 листопада і в такому випадку ми сподіваємось, що апеляційні інстанції нас підтримають і розгляд буде проведено об’єктивно і повно, — зазначила Матвєєва.

І справа не тільки в Зайцевій. Експерти ХОБСМЕ у висновку зазначили, що для визначення наркотичного стану необхідно знати кількість опіатів.

Якщо суд стане на бік експертів, це стане прецедентом, і надалі несумлінні водії зможуть скористатися цим рішенням і уникати відповідальності за нетверезе водіння, впевнена адвокатка Лариса Матвєєва.

— Будь-яка особа, яка скористується тим же способом розв’язання своїх проблем з метою уникнення відповідальності за перебування за кермом автомобіля у стані наркотичного сп’яніння та звернеться з аналогічним запитом до експертів, буде отримувати точно такі ж висновки про неможливість встановлення наркотичного стану. І буде мати можливість просто уникнути відповідальності за це. Ми хочемо припинити цю практику, — зазначила Матвєєва.

Тетяна Доцяк