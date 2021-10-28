Действиям родителей подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского будет дана юридическая оценка. Их могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

Об этом проинформировал сегодня в комментарии журналистам спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

– Будет дана юридическая оценка именно действиям родителей. Это возможно как в административном направлении: составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или даже, возможно, в рамках уголовного производства. Поскольку действия привели к таким тяжелым последствиям, смерти людей, — подчеркнул Чубенко.

По его словам, родителей Николая Харьковского уже допросили. По данным следствия, автомобиль Infiniti, попавший в ДТП в Харькове, был приобретен родителями парня.

Как отметил Чубенко, 16-летний подросток пользовался автомобилем при пассивном невмешательстве родителей: то есть они прекрасно знали, что он не может управлять транспортным средством, однако не помешали ему.

– Они, скорее всего, этот автомобиль ему покупали. Ему на момент совершения ДТП 16 лет исполнилось. Лицо не может в таком возрасте управлять транспортным средством. У него не было водительского удостоверения. Родители должны были понимать и, скорее всего, понимали, но допускали подростка к вождению и всячески способствовали, то есть купили этот автомобиль ему, — рассказал Чубенко.

Смертельное ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября, когда 16-летний водитель автомобиля Infiniti проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. Скорость авто в этот момент превышала 100 км/ч.

Автомобиль Infiniti на бешеной скорости столкнулся с легковушкой Chevrolet, 58-летний водитель которой погиб на месте ДТП. Chevrolet от мощного удара разорвало на части.

Кроме того, пострадали три пассажира Infiniti: двое 19-летних парней и 16-летняя девушка.

Травмы самого Николая Харьковского были незначительными, его не госпитализировали, а поместили в изолятор временного содержания.

Впоследствии Николаю Харьковскому сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Николаю Харьковскому: его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Источник: Украина 24

Фото: Национальная полиция