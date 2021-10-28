Діям батьків підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколи Харківського буде надана юридична оцінка. Їх можуть притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Про це поінформував сьогодні в коментарі журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

– Буде дана юридична оцінка саме діям батьків. Це можливо як в адміністративному напрямі: складення протоколу на батьків за невиконання батьківських обов’язків. Або ж навіть, можливо, в рамках кримінального провадження. Оскільки дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей, – наголосив Чубенко.

За його словами, батьків Миколи Харківського вже допитали. За даними слідства, автомобіль Infinitі, який потрапив у ДТП в Харкові, був придбаний батьками хлопця.

Як зазначив Чубенко, 16-річний підліток користувався авто за пасивного невтручання батьків: тобто вони прекрасно знали, що він не може керувати транспортним засобом, проте не перешкодили йому.

– Вони, швидше за все, це авто йому купували. Йому на момент вчинення ДТП 16 років виповнилося. Особа не може в такому віці керувати транспортним засобом. Він не мав водійського посвідчення. Батьки повинні були розуміти і, швидше за все, розуміли, але допускали підлітка до керування автомобілем та всіляко сприяли, тобто купили цей автомобіль йому, – розповів Чубенко.

Смертельна ДТП у Харкові сталася ввечері 26 жовтня, коли 16-річний водій автомобіля Infiniti проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. Швидкість авто в цей момент перевищувала 100 км/год.

Автомобіль Infiniti на шаленій швидкості зіткнувся із легковиком Chevrolet, 58-річний водій якого загинув на місці ДТП. Chevrolet від потужного удару розірвало на частини.

Крім того, постраждали троє пасажирів Infiniti: двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина.

Травми самого Миколи Харківського були незначними, його не госпіталізували, а помістили до ізолятора тимчасового утримання.

Згодом Миколі Харківському повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

28 жовтня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід Миколі Харківському: його заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Джерело: Україна 24

Фото: Національна поліція