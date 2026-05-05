Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсолютным цинизмом удары России по Украине сразу после заявлений о якобы объявлении перемирия 9 мая.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский об атаке на Украину 5 мая

По словам президента, ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру на Полтавщине.

Во время ликвидации последствий обстрела оккупанты нанесли повторный удар ракетой по месту, где работали спасатели.

В результате атаки погибли пять человек.

Среди них двое сотрудников ГСЧС — заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавской области, герой Украины Виктор Кузьменко и пожарный-спасатель Дмитрий Скрыль.

Также вражеская атака унесла жизни трех работников Группы Нафтогаз.

Кроме того, известно о десятках раненых, которым оказывается медицинская помощь.

Кроме Полтавщины, под ударами оказались и другие регионы.

В Харьковской области один человек погиб, еще четверо получили ранения.

На Днепропетровщине в результате ударов по критической инфраструктуре пострадали три человека. В Павлограде повреждены линии электропередач, из-за чего тысячи семей остались без света.

Также атаки зафиксировали в Запорожье и Киевской области, где ранены три человека.

По словам Зеленского, главной целью России этой ночью была энергетическая инфраструктура Украины.

— Абсолютный цинизм — просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дронные удары во все дни перед тем, – подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия может прекратить огонь в любой момент, и это стало бы шагом к завершению войны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к режиму тишины с полуночи 6 мая и будет действовать зеркально в случае прекращения боевых действий со стороны РФ.

В то же время Россия объявила так называемое перемирие на 8-9 мая, при этом пригрозив массированными ударами по Киеву в случае срыва праздничных мероприятий.

В Украине эти заявления назвали манипуляцией и информационным давлением.

