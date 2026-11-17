Ввечері пролунав сильний вибух у Вінниці.

Про це повідомила керівниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Вибух у Вінниці 17 листопада

За інформацією начальниці ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури в самому центрі Вінниці.

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Згодом мер Сергій Моргунов уточнив, що в одній із будівель виникла пожежа.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Усі відповідні служби виїхали на місце атаки.

Під час ранкової атаки на Вінницю зафіксовано влучання на території автомобільної стоянки. Також пошкоджено будівлі та дитячий садок. Загинула жінка, ще одна дістала поранення.

13 листопада внаслідок російської атаки у Вінниці дві жінки дістали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок.

1 листопада російські дрони атакували Вінницю. Тоді вибухами було пошкоджено зупинку громадського транспорту. Згорів автомобіль. У прилеглих будинках повибивало вікна.

22 жовтня у Вінниці також пролунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих реактивних дронах. повідомлялося про пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, приватних будинків.

25 жовтня ударні дрони атакували Вінницю. Влучанням у будинок повністю знищено чотири квартири. Місцева влада повідомляла про шістьох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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