ХАМАС выпустили шквал ракет в сторону Ашкелона в Израиле

Из сектора Газа в сторону южного израильского города Ашкелон был выпущен шквал из сотен ракет.

Об этом сообщили палестинские боевики из радикального исламистского движения ХАМАС в Telegram.

По данным ХАМАС, в сторону Ашкелона были выпущены сотни ракет в “ответ на перемещение гражданского населения в Газе”.

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Это произошло после того, как представитель ХАМАСа предупредил жителей южного израильского города, чтобы они покинули город до 17:00 по местному времени.

На видео, распространенном ХАМАС, видно, как в небе пролетают ракеты, а люди прячутся на обочине израильской дороги.

Армия обороны Израиля сообщила, что в районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены.

Ранее в Соединенных Штатах подтвердили, что Исламская республика Иран причастна к нападению боевиков ХАМАС на Израиль.

Война в Израиле

Новый кровавый виток многолетней войны между Палестиной и Израилем произошел 7 октября. Тогда боевики палестинского исламистского радикального движения ХАМАС начали масштабную операцию против Израиля. Палестинцами было выпущено не менее 2,2 тыс. ракетных ударов в сторону Израиля из сектора Газа.

Уже 9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстановила контроль над всеми городами на границе с Газой. Также в ЦАХАЛ заявили, что 9 октября был ликвидирован лидер ХАМАС.

Вместе с тем, глава израильского правительства, Беньямин Нетаньяху заявил, что кампания по разгрому ХАМАС “только началась”.

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