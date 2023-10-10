ХАМАС випустили шквал ракет у бік Ашкелону в Ізраїлі

З сектора Гази в бік південного ізраїльського міста Ашкелон було випущено шквал із сотень ракет.

Про це повідомили палестинські бойовики з радикального ісламістського руху ХАМАС у Telegram.

За даними ХАМАС, в бік Ашкелону було випущено сотні ракет у “відповідь на переміщення цивільного населення в Газі”.

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Це сталося після того, як речник ХАМАСу попередив жителів південного ізраїльського міста, щоб вони покинули місто до 17:00 за місцевим часом.

На відео, поширеному ХАМАС, видно, як у небі пролітають ракети, а люди ховаються на узбіччі ізраїльської дороги.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що в районі, прилеглому до сектора Гази, пролунали сирени.

Раніше у Сполучених Штатах підтвердили, що Ісламська республіка Іран причетна до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Війна в Ізраїлі

Новий кривавий виток багаторічної війни між Палестиною та Ізраелем стався 7 жовтня. Тоді бойовики палестинського ісламістського радикального руху ХАМАС почали масштабну операцію проти Ізраїлю. Палестинцями було випущено щонайменше 2,2 тис. ракетних ударів в бік Ізраїлю з сектора Гази.

Вже 9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила контроль над усіма містами на кордоні з Газою. Також у ЦАХАЛ заявили, що 9 жовтня був ліквідований лідер ХАМАC.

Разом з тим, очільник ізраїльського уряду, Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія з розгрому ХАМАС “лише почалася”.

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