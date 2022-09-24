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Литва не будет предоставлять убежище гражданам России, которые пытаются сбежать от мобилизации.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Он назвал бегством от ответственности массовый выезд мужчин из РФ, желающих избежать объявленной Кремлем мобилизации.

По словам министра, россияне должны остаться в своей стране и бороться против режима кремлевского диктатора Владимира Путина.

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– Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против Путина, – подчеркнул он.

Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 23, 2022

Как известно, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По официальным данным, российское минобороны хочет мобилизовать “300 тыс. резервистов”. Однако СМИ публиковали другую информацию: о планах мобилизовать в армию миллион и даже 1,2 млн россиян.

После объявления Кремля на границах РФ с соседними странами выстроились длинные очереди тех, кто стремится избежать мобилизации.

В связи с мобилизацией в РФ Минобороны Литвы 21 сентября привело свои войска в повышенную боевую готовность.

Власти Эстонии объявили, что не собираются предоставлять убежище россиянам, которые бегут от призыва в армию. Там также предупредили, что граждане РФ, проживающие в Эстонии и уехавшие на войну против Украины, не смогут вернуться назад и будут лишены вида на жительство.

Латвия и Чехия не будут выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам. Польша также не будет массово впускать таких россиян.