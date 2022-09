Литва не будет предоставлять убежище гражданам России, которые пытаются сбежать от мобилизации.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Он назвал бегством от ответственности массовый выезд мужчин из РФ, желающих избежать объявленной Кремлем мобилизации.

По словам министра, россияне должны остаться в своей стране и бороться против режима кремлевского диктатора Владимира Путина.

Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin.

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 23, 2022