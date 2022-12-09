Декабрь, 09 в 10:08

Гражданам Германии по почте стали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, в которых предлагается за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, эти письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло.

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В настоящее время консулы обратились в немецкую полицию по поводу проведения расследования.

Олег Николенко отмечает, что МИД рассматривает рассылку таких фейковых писем как часть дезинформационной кампании российского врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию и взорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан.

Напомним, что с конца ноября началась кампания угроз и запугивания украинских дипломатов в разных странах.

Так, 30 ноября посольство Украины в Мадриде получило конверт со взрывчаткой. В результате детонации пострадал сотрудник консульства. Испанская полиция уже установила, откуда отправили конверт. В этот день еще два украинских посольства получили пакеты с угрозами.

1 декабря взрывчатку также прислали на авиабазу вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос и в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.

Через два дня после взрыва в украинском посольстве в Испании получили окровавленную посылку.

А еще в пяти странах в украинские посольства пришли посылки с кровью и глазами животных.

Ранее Олег Николенко сообщал, что уже насчитывается 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.