Немцам рассылают фейковые письма с предложением присоединиться к иностранному легиону в Украине
Гражданам Германии по почте стали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, в которых предлагается за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, эти письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло.
В настоящее время консулы обратились в немецкую полицию по поводу проведения расследования.
Олег Николенко отмечает, что МИД рассматривает рассылку таких фейковых писем как часть дезинформационной кампании российского врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию и взорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан.
Напомним, что с конца ноября началась кампания угроз и запугивания украинских дипломатов в разных странах.
Так, 30 ноября посольство Украины в Мадриде получило конверт со взрывчаткой. В результате детонации пострадал сотрудник консульства. Испанская полиция уже установила, откуда отправили конверт. В этот день еще два украинских посольства получили пакеты с угрозами.
1 декабря взрывчатку также прислали на авиабазу вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос и в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.
Через два дня после взрыва в украинском посольстве в Испании получили окровавленную посылку.
А еще в пяти странах в украинские посольства пришли посылки с кровью и глазами животных.
Ранее Олег Николенко сообщал, что уже насчитывается 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.