Май, 02 в 12:50

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военные преступления и зверства, совершенные войсками РФ на территории нашего государства, в частности в городе Буча Киевской области.

Своими мыслями и эмоциями глава государства поделился в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

По словам Зеленского, после увиденного в Буче он чувствовал ненависть и желание мести.

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– Чувствовал боль, чувствовал ненависть, чувствовал желание мести. Это первое чувство. А потом спадает эмоция, злая эмоция, и приходит непонимание. Второй этап – непонимание, как можно так относиться к людям, в целом к человечеству… Как можно было замучить такое количество? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди? Если ты войско считаешь врагом, – отметил Зеленский.

Президент напомнил, что хозяин Кремля Владимир Путин пытался убедить весь мир, что в Украине – не полномасштабная война, а якобы мифическая “военная операция”, которая не направлена против мирных людей. Однако действия российских захватчиков свидетельствуют об обратном.

– Даже если вы нашли в себе силы это делать против военных так, отрубая им конечности, там же даже отрубленные головы были. Случаев было много разных. И ты не понимаешь, почему к гражданским, – добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что убийства мирных людей являются частью тактики РФ. По словам президента, российские захватчики начали уничтожать мирных украинцев, поняв, что можно оккупировать города Украины, дороги, но не людей.

Он также напомнил, как армия РФ относится к своим военным, тела которых никто не забирает с территории Украины. Более того, оккупанты покидают своих раненых.

В связи с этим Зеленский назвал россиян трусливыми варварами.

– Даже когда ты понимаешь, что среди них много палачей, которые это делали с гражданскими людьми, когда тебе кажется, что ты все понял: что они хотят уничтожить тебя и твой народ. И ты здесь снова не понимаешь, когда на улицах видишь трупы их солдат, их военных, которых они бросили… Они ведь их не хоронили, они их не забирали. Они своих раненых не уносили. Они бежали… Ты понимаешь, что это просто трусливые варвары. Именно такое словосочетание. Они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машины из домов, телефоны, какую-то одежду, – рассказал Зеленский.

Что известно о зверствах РФ в Буче

В начале апреля украинские войска вошли в освобожденный от российских захватчиков город Буча и другие населенные пункты Киевской области.

То, что они увидели, шокировало весь мир: расстрелянные мирные украинцы со связанными за спиной руками, изнасилованные и убитые женщины и дети. Тела убитых мирных людей в течение недель лежали прямо на улицах Бучи.

Замученных украинцев находили в подвалах и братских могилах.

Как рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук, около 90% погибших жителей города были застрелены. По состоянию на 23 апреля сообщалось о 412 погибших.

Правоохранители уже выяснили имена российских военных, совершивших зверства в Буче. Прокуратура объявила подозрение первым 10 военным РФ, причастным к пыткам мирных украинцев.