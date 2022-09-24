Сентябрь, 24 в 11:07

Удары РФ по Печенежской дамбе на реке Северский Донец в Харьковской области и по Карачуновской дамбе на реке Ингулец близ Кривого Рога вряд ли создали существенные преграды для Вооруженных сил Украины.

Об этом 24 сентября сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В оборонном ведомстве заявляют, что сейчас украинские военные продвигаются дальше вниз по течению обеих рек.

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По убеждению британских разведчиков, армия РФ атаковала обе дамбы, потому что российских командиров все больше беспокоят их оперативные неудачи.

Поэтому они пытаются повредить шлюзы Печенежской и Карачуновской дамб, чтобы затопить пункты пропуска украинских военных.

Однако создать значительные препятствия украинским защитникам не удалось, потому что между поврежденными дамбами и зонами боевых действий – значительное расстояние.

Напомним, что 14 сентября около 17:00 армия РФ попала ракетами в гидротехнические сооружения Кривого Рога.

Повторный удар по гидротехническим сооружениям оккупанты нанесли 15 и 16 сентября.

Сразу после этого эксперты Института изучения войны тоже предположили, что российские войска нацелились на Карачуновскую дамбу возле Кривого Рога, чтобы помешать украинским операциям на реке Ингулец.

Удары по Печенежской дамбе оккупанты наносили два дня подряд – 20 и 21 сентября. За вторым разом захватчикам удалось разрушить верхний шлюз.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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