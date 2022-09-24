Удари по Печенізькій та Карачунівській дамбах навряд чи зупинили ЗСУ – розвідка Британії

Вересень, 24 в 11:07

Удари РФ по Печенізькій дамбі, що на річці Сіверський Донець у Харківській області, та по Карачунівській дамбі, що на річці Інгулець поблизу Кривого Рогу, навряд чи створили суттєві перепони для Збройних сил України.

Про це 24 вересня повідомили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

В оборонному відомстві заявляють, що зараз українські військові просуваються далі вниз за течією обох річок.

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На переконання британських розвідників, армія РФ атакувала обидві дамби, тому що російських командирів дедалі більше турбують їхні оперативні невдачі.

Саме тому вони намагаються вразити шлюзи Печенізької та Карачунівської дамб, щоб затопити пункти пропуску українських військових.

Однак створити значних перешкод українським захисникам не вдалось, тому що між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій – значна відстань.

Нагадаємо, що 14 вересня близько 17:00 армія РФ поцілила ракетами в гідротехнічні споруди Кривого Рогу.

Повторний удар по гідротехнічних спорудах окупанти завдали 15 та 16 вересня.

Відразу після цього експерти Інституту вивчення війни теж припустили, що російські війська націлилися на Карачунівську дамбу біля Кривого Рогу, щоб зашкодити українським операціям на річці Інгулець.

Ударів по Печенізькій дамбі окупанти завдавали два дні поспіль – 20 та 21 вересня. Із другої спроби загарбникам вдалось завдати руйнувань верхньому шлюзу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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