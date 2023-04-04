Апрель, 04 в 18:58

За убийство российского пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина) несет непосредственную ответственность диктатор РФ Владимир Путин. Это последствия полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что кремлевский диктатор также несет ответственность за более чем 175 тыс. уничтоженных на фронте оккупантов.

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– Владлена Татарского убил Путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. И персональная ответственность на Путине и на всем его режиме за все более 175 тыс. рашистов, уничтоженных украинской армией, освобождающей свои территории, — подчеркнул Юсов.

Он добавил, что Кремль также несет ответственность за других уничтоженных предателей, погибших “в результате досадной случайности” или “получивших справедливый приговор” от внутренних сил сопротивления или от государства Украина.

Юсов предупредил, что всех предателей-террористов и их пособников ждет одинаковый конец. Так что им будет безопаснее в украинской тюрьме, чем на свободе.

– Если говорить о перспективе для других “татарских” и им подобных, то, безусловно, в украинской тюрьме для каждого такого пропагандиста гораздо безопаснее, чем в российском баре. Поэтому добро пожаловать в украинскую тюрьму, — подытожил Юсов.

Как известно, 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский. Он родился в Макеевке и воевал в рядах террористического формирования “ДНР”, а затем стал рупором пропаганды РФ.

Предварительно, взрывчатка была спрятана в статуэтку, которую подарила Татарскому посетительница его так называемого “творческого вечера”. Следствие РФ утверждает, что это жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, ее уже задержали.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что убийство Татарского является частью большей схемы эскалации внутрироссийских конфликтов с участием владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. По информации СМИ, именно ему принадлежат кафе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.