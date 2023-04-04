Квітень, 04 в 18:58

За вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна) несе безпосередню відповідальність диктатор РФ Володимир Путін. Це наслідки повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що кремлівський диктатор також несе відповідальність за понад 175 тис. знищених на фронті окупантів.

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– Владлена Татарського вбив Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. І персональна відповідальність на Путіні та на всьому його режимі за всі понад 175 тис. рашистів, знищених українською армією, яка визволяє свої території, – наголосив Юсов.

Він додав, що Кремль також несе відповідальність за інших знищених зрадників, які загинули “внаслідок прикрої випадковості” або ж “отримали справедливий вирок” від внутрішніх сил опору чи від держави Україна.

Юсов попередив, що на всіх зрадників-терористів та їхніх поплічників чекає однаковий кінець. Тож їм буде безпечніше в українській в’язниці, ніж на волі.

– Якщо говорити про перспективу для інших “татарських” і їм подібних, то, безумовно, в українській в’язниці для кожного такого пропагандиста значно безпечніше, ніж у російському барі. Тому ласкаво просимо до української в’язниці, – підсумував Юсов.

Як відомо, 2 квітня в кафе Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський. Він народився у Макіївці і воював у лавах терористичного формування “ДНР”, а згодом став рупором пропаганди РФ.

Попередньо, вибухівка була захована у статуетку, яку подарувала Татарському відвідувачка його так званого “творчого вечора”. Слідство РФ стверджує, що це жителька Санкт-Петербурга Дар’я Трепова, її вже затримали.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що вбивство Татарського є частиною більшої схеми ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. За інформацією ЗМІ, саме йому належать кафе в Санкт-Петербурзі, де стався вибух.