Дайджест новостей в Украине и мире за 18 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

Украина

Один из ударов пришелся по многоэтажному дому в центральной части города. Были частично разрушены восемь квартир в двух подъездах. В результате атаки РФ 5 человек погибли, еще пятеро получили ранения.

  • Оккупанты обстреляли Никополь, в результате чего пострадал мужчина. Также были повреждены 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки. РФ также ударила по Днепровскому району, Обуховке и Никополю.
  • Сегодня из-под завалов разрушенного 15 октября дома в селе Дружелюбовка Изюмского района достали еще одного человека.

Таким образом, количество жертв российской агрессии возросло до 3 человек.

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  • Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, раздавались взрывы. Сообщалось о прилете возле военной базы оккупантов в районе Сахарной Головки.
  • Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч. Так, он обсудил дальнейшие шаги для укрепления нашей противовоздушной обороны с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, во время звонка лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира.

Также глава нашего государства имел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере, во время которого поблагодарил за последний пакет военной помощи. Лидеры также обсудили последние события на фронте и приоритетные потребности Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и зернового коридора в Черном море.

Силы обороны сбили очередной штурмовик РФ Су-25 на Запорожском направлении.

Мир

  • Президент США Джо Байден 18 октября посетил Израиль. Он выразил свое возмущение обстрелом больницы в Газе и сообщил, что после взрыва уже разговаривал с королем Иордании и премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поручил своей команде национальной безопасности продолжать сбор информации.
  • Госдума РФ приняла закон об отказе от ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

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