Дайджест новостей в Украине и мире за 18 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

Украина

Ночью 18 октября, всего за 15 минут — с 01:33 до 01:48, российские войска нанесли шесть ракетных ударов

Один из ударов пришелся по многоэтажному дому в центральной части города. Были частично разрушены восемь квартир в двух подъездах. В результате атаки РФ 5 человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Оккупанты обстреляли Никополь

Сегодня из-под завалов разрушенного 15 октября дома в селе Дружелюбовка Изюмского района

Таким образом, количество жертв российской агрессии возросло до 3 человек.

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Кроме того, во время звонка лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира.

Также глава нашего государства имел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере, во время которого поблагодарил за последний пакет военной помощи. Лидеры также обсудили последние события на фронте и приоритетные потребности Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и зернового коридора в Черном море.

На Авдеевском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку

Силы обороны сбили очередной штурмовик РФ Су-25 на Запорожском направлении.

Мир

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