Удар по Запорожью, Leopard на вооружении и атака на аэродром под Курском: главные новости 18 октября
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Украина
- Ночью 18 октября, всего за 15 минут — с 01:33 до 01:48, российские войска нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья.
Один из ударов пришелся по многоэтажному дому в центральной части города. Были частично разрушены восемь квартир в двух подъездах. В результате атаки РФ 5 человек погибли, еще пятеро получили ранения.
- Оккупанты обстреляли Никополь, в результате чего пострадал мужчина. Также были повреждены 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки. РФ также ударила по Днепровскому району, Обуховке и Никополю.
- Сегодня из-под завалов разрушенного 15 октября дома в селе Дружелюбовка Изюмского района достали еще одного человека.
Таким образом, количество жертв российской агрессии возросло до 3 человек.
- Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, раздавались взрывы. Сообщалось о прилете возле военной базы оккупантов в районе Сахарной Головки.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч. Так, он обсудил дальнейшие шаги для укрепления нашей противовоздушной обороны с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Кроме того, во время звонка лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира.
Также глава нашего государства имел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере, во время которого поблагодарил за последний пакет военной помощи. Лидеры также обсудили последние события на фронте и приоритетные потребности Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и зернового коридора в Черном море.
- На Авдеевском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку из-за больших потерь личного состава убитыми и ранеными. Враг не оставляет надежды вернуть свои позиции юго-западнее Работино, но тщетно.
Силы обороны сбили очередной штурмовик РФ Су-25 на Запорожском направлении.
- Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А были официально приняты на вооружение ВСУ. Соответствующие приказы подписал министр обороны Рустем Умеров.
- Дроны СБУ не менее 18 раз попали по полевому лагерю армии РФ возле села Постоялые Дворы и военного аэродрома Халино в Курской области России.
- Святошинский райсуд Киева на заседании 18 октября начал оглашать приговор по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, во время которых были убиты 48 и ранены 90 человек.
Мир
- Президент США Джо Байден 18 октября посетил Израиль. Он выразил свое возмущение обстрелом больницы в Газе и сообщил, что после взрыва уже разговаривал с королем Иордании и премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поручил своей команде национальной безопасности продолжать сбор информации.
- Госдума РФ приняла закон об отказе от ратификации договора о запрете ядерных испытаний.