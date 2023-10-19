Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня
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Україна
- Уночі 18 жовтня, всього за 15 хвилин – із 01:33 до 01:48, російські війська завдали шість ракетних ударів по території Запоріжжя.
Один з ударів припав по багатоповерховому будинку в центральній частині міста. Частково зруйновано вісім квартир у двох під’їздах. Внаслідок атаки РФ 5 людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.
- Окупанти обстріляли Нікополь, внаслідок чого постраждав чоловік. Також було пошкоджено 7 приватних будинків та 4 господарські споруди. РФ гатила по Дніпровському району, Обухівці та Нікополю.
- Сьогодні з-під завалів зруйнованого 15 жовтня будинку у селі Дружелюбівка Ізюмського району дістали ще одну людину.
Отже, кількість жертв російської агресії зросла до 3 людей.
- У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, лунали вибухи. Повідомлялося про приліт біля військової бази окупантів у районі Цукрової Головки.
- Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Так, він обговорив подальші кроки для зміцнення нашої протиповітряної оборони з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Крім того, під час дзвінка лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо Формули миру.
Також голова нашої держави мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере, під час якої подякував за останній пакет військової допомоги. Лідери також обговорили останні події на фронті та пріоритетні потреби України, зокрема зміцнення протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури та зернового коридору у Чорному морі.
- На Авдіївському напрямку російські окупанти проводять перегрупування через великі втрати особового складу вбитими та пораненими. Ворог не полишає надії повернути свої позиції південно-західніше від Роботиного, тамарно.
Сили оборони збили черговий штурмовик РФ Су-25 на Запорізькому напрямку.
- Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ. Відповідні накази підписав міністр оборони Рустем Умєров.
- Дрони СБУ щонайменше 18 разів влучили по польовому табору армії РФ біля села Постоялі Двори та військового аеродрому Халино в Курській області Росії.
- Святошинський райсуд Києва за засіданні 18 жовтня почав виголошувати вирок у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року, під час яких було вбито 48 і поранено 90 людей.
Світ
- Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідав Ізраїль. Він висловив своє обурення обстрілом лікарні в Газі та повідомив, що після вибуху вже розмовляв з королем Йорданії та прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і доручив своїй команді національної безпеки продовжувати збір інформації.
- Держдума РФ ухвалила закон про відмову від ратифікації договору про заборону ядерних випробувань.
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