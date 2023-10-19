Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 18 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

Україна

Уночі 18 жовтня, всього за 15 хвилин – із 01:33 до 01:48, російські війська завдали шість ракетних ударів

Один з ударів припав по багатоповерховому будинку в центральній частині міста. Частково зруйновано вісім квартир у двох під’їздах. Внаслідок атаки РФ 5 людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.

Окупанти обстріляли Нікополь , внаслідок чого постраждав чоловік. Також було пошкоджено 7 приватних будинків та 4 господарські споруди. РФ гатила по Дніпровському району, Обухівці та Нікополю.

внаслідок чого постраждав чоловік. Також було пошкоджено 7 приватних будинків та 4 господарські споруди. РФ гатила по Дніпровському району, Обухівці та Нікополю. Сьогодні з-під завалів зруйнованого 15 жовтня будинку Дружелюбівка Ізюмського району дістали ще одну людину.

Отже, кількість жертв російської агресії зросла до 3 людей.

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Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей.

Крім того, під час дзвінка лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо Формули миру.

Також голова нашої держави мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере, під час якої подякував за останній пакет військової допомоги. Лідери також обговорили останні події на фронті та пріоритетні потреби України, зокрема зміцнення протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури та зернового коридору у Чорному морі.

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