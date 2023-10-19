Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня

Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 18 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

Україна

Один з ударів припав по багатоповерховому будинку в центральній частині міста. Частково зруйновано вісім квартир у двох під’їздах. Внаслідок атаки РФ 5 людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.

  • Окупанти обстріляли Нікополь, внаслідок чого постраждав чоловік. Також було пошкоджено 7 приватних будинків та 4 господарські споруди. РФ гатила по Дніпровському району, Обухівці та Нікополю.
  • Сьогодні з-під завалів зруйнованого 15 жовтня будинку у селі Дружелюбівка Ізюмського району дістали ще одну людину.

Отже, кількість жертв російської агресії зросла до 3 людей.

Зараз дивляться

Крім того, під час дзвінка лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо Формули миру.

Також голова нашої держави мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере, під час якої подякував за останній пакет військової допомоги. Лідери також обговорили останні події на фронті та пріоритетні потреби України, зокрема зміцнення протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури та зернового коридору у Чорному морі.

Сили оборони збили черговий штурмовик РФ Су-25 на Запорізькому напрямку.

Світ

  • Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідав Ізраїль. Він висловив своє обурення обстрілом лікарні в Газі та повідомив, що після вибуху вже розмовляв з королем Йорданії та прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і доручив своїй команді національної безпеки продовжувати збір інформації.
  • Держдума РФ ухвалила закон про відмову від ратифікації договору про заборону ядерних випробувань.

Ізраїль, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, Дніпропетровська область, Еммануель Макрон, Запоріжжя, Нікополь, Російська агресія, Росія, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Гучно надвечір: у Сумах пролунав вибух
вибух дим
Менше паперової роботи, більше чіткості: Зеленський про оновлення складу Міноборони
Володимир Зеленський
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Пожежа у готелі та руйнування 7 приватних будинків: РФ знову обстріляла Дніпропетровщину
Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня
Чергова путінська страшилка: Ігнат про МіГи з Кинджалами над Чорним морем
Юрій Ігнат

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь