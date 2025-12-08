Ночью 8 декабря враг атаковал Ахтырку Сумской области, Чернигов и Днепропетровскую область.

В то же время президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и анонсировал серию международных встреч.

Атака на Ахтырку Сумской области

Около полуночи во время атаки на Ахтырку российский беспилотник попал в многоэтажный дом.

В результате удара загорелись сразу несколько квартир — пожар распространился со второго по пятый этаж.

Часть людей смогла выйти самостоятельно, других вытаскивали спасатели. На данный момент известно о семи пострадавших, среди них ребенок.

Работы по ликвидации последствий осложнялись угрозой повторных атак, поэтому спасателям приходилось останавливаться и снова возвращаться к тушению.

Огонь удалось обуздать, но разбор поврежденных конструкций продолжается.

Атака на Чернигов

Враг также атаковал Чернигов.

Беспилотник упал возле многоэтажки, вызвав взрыв вблизи дома.

Ударной волной выбило окна и двери, повреждены несколько автомобилей.

Из-за взрыва в Чернигове загорелся газопровод — огонь оперативно локализовали аварийные службы.

Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Атака на Днепропетровскую область

В Криворожском районе прошедшие сутки также прошли под массированными атаками россиян.

Поздно вечером враг направил FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую общины. В результате удара тяжелые ранения получил 51-летний мужчина.

Медики долгое время боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Повреждения получили сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод, а также загорелся дом на колесах.

Тяжелая ночь была и для Павлоградского района Днепропетровской области.

По Межирицкой общине российские силы нанесли удар беспилотниками – ранены четыре человека, среди которых 14-летний мальчик.

Пострадавшая 41-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

В результате удара загорелся дом местных жителей, еще два жилища подверглись значительным разрушениям, повреждены хозяйственная постройка и автомобиль.

Под вражеским огнем оказались также Покровская, Червоногригоровская и Марганецкая общины Никопольского района.

Здесь противник наносил удары как артиллерией, так и FPV-дронами. Пострадала 13-летняя девочка, а повреждения получили две пятиэтажки, школа искусств и автомобиль местных жителей.

Не обошли удары и Днепр. Российский беспилотник вызвал пожар в административном здании, взрывной волной задело три многоквартирных дома и автомобиль.

По данным Воздушного командования, над областью было уничтожено восемь ударных дронов.

Разговор Зеленского и Мелони

Владимир Зеленский пообщался с главой правительства Италии Джорджией Мелони.

Он поблагодарил за поддержку украинской энергетической системы после ударов по инфраструктуре и за помощь, которую Италия пришлет в ближайшее время — в частности генераторы.

Стороны обсудили результаты переговоров украинской делегации в США и перспективы дальнейших дипломатических усилий.

Также Италия в очередной раз подтвердила готовность поддерживать Украину и подчеркнула важность реального движения России к прекращению войны.

Международные визиты Зеленского

У Владимира Зеленского начинается серия важных международных поездок — в Лондон, Брюссель и Рим.

Эти визиты станут продолжением переговоров украинской делегации со стороной президента Дональда Трампа в США и призваны закрепить подход к возможному мирному урегулированию.

В Лондоне глава государства планирует встречи с британским руководством, где будут обсуждаться дальнейшая оборонная поддержка Украины, ситуация на фронте и возможность усиления противовоздушных средств на фоне массированных атак российских дронов.

Отдельный акцент будет сделан на помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры, которая регулярно подвергается ударам.

В Брюсселе Зеленский проведет переговоры с руководством ЕС о продлении финансовых программ поддержки, помощи украинской экономике и согласовании позиций по будущему мирному процессу.

Ожидаются дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины и дальнейших шагах по евроинтеграции.

Заключительным этапом запланированных визитов станет Рим, где Зеленский встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони для согласования практических шагов после их последнего телефонного разговора.

Именно во время итальянских переговоров могут быть сформулированы согласованные европейские позиции относительно следующего этапа дипломатического процесса.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

