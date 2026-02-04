Украина передала США доказательства ударов РФ после обещания не бить по энергетике – посол
- Украина передала Госдепу США доказательства всех обстрелов, которые произошли после заявлений РФ о паузе в ударах по энергетике.
- Информация подготовлена совместно с ВСУ и Минэнерго, что должно усилить переговорную позицию Украины и уменьшить доверие к заявлениям Москвы.
- Посольство Украины лоббирует новые санкции в Конгрессе США, в частности против стран, которые покупают российские энергоресурсы.
Посольство Украины в США передало Государственному департаменту Соединенных Штатов подробную информацию обо всех обстрелах, которые устроила Россия после своего согласия на паузу в ударах по энергетике.
Об этом украинский посол в США Ольга Стефанишина сказала во время общения с прессой на полях Ukrainian Week в Вашингтоне.
Что именно Украина сообщила Госдепу США
Ольга Стефанишина уточнила, что особенно подробную информацию Украина предоставила по результатам обстрела в ночь на 3 февраля.
— Посольство передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, происходивших с момента объявления так называемого согласия РФ на “перемирие”. Очень подробная информация предоставлена по результатам ночных обстрелов (3 февраля, — Ред.), — отметила Ольга Стефанишина.
Информацию посольство подготовило во взаимодействии с Вооруженными силами и Минэнерго.
Стефанишина выразила надежду, что США выберут подход “меньше иллюзий, больше давления”.
Она добавила, что работа украинской делегации сосредоточена прежде всего на лоббировании в Конгрессе законопроекта о санкциях против стран, которые покупают энергоресурсы РФ. По меньшей мере три таких законопроекта зарегистрированы в обеих палатах, поэтому посольство призывает поставить их на голосование. Все законопроекты являются двухпартийными, и даже по чувствительным вопросам тарифной политики найдены компромиссы.
Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой остановить массированные удары по украинским городам на неделю в знак доброй воли накануне предстоящих переговоров.
30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не было прямых договоренностей между Украиной и РФ об “энергетическом перемирии”, но Киев готов к зеркальным шагам.
Позже в Кремле заявили, что РФ согласилась воздержаться от ударов по Киеву не на неделю, а всего лишь до 1 февраля.
Между тем министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массированных ракетных ударов займет значительное время.