Посольство Украины в США передало Государственному департаменту Соединенных Штатов подробную информацию обо всех обстрелах, которые устроила Россия после своего согласия на паузу в ударах по энергетике.

Об этом украинский посол в США Ольга Стефанишина сказала во время общения с прессой на полях Ukrainian Week в Вашингтоне.

Что именно Украина сообщила Госдепу США

Ольга Стефанишина уточнила, что особенно подробную информацию Украина предоставила по результатам обстрела в ночь на 3 февраля.

— Посольство передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, происходивших с момента объявления так называемого согласия РФ на “перемирие”. Очень подробная информация предоставлена ​​по результатам ночных обстрелов (3 февраля, — Ред.), — отметила Ольга Стефанишина.

Информацию посольство подготовило во взаимодействии с Вооруженными силами и Минэнерго.

Стефанишина выразила надежду, что США выберут подход “меньше иллюзий, больше давления”.

Она добавила, что работа украинской делегации сосредоточена прежде всего на лоббировании в Конгрессе законопроекта о санкциях против стран, которые покупают энергоресурсы РФ. По меньшей мере три таких законопроекта зарегистрированы в обеих палатах, поэтому посольство призывает поставить их на голосование. Все законопроекты являются двухпартийными, и даже по чувствительным вопросам тарифной политики найдены компромиссы.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой остановить массированные удары по украинским городам на неделю в знак доброй воли накануне предстоящих переговоров.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не было прямых договоренностей между Украиной и РФ об “энергетическом перемирии”, но Киев готов к зеркальным шагам.

Позже в Кремле заявили, что РФ согласилась воздержаться от ударов по Киеву не на неделю, а всего лишь до 1 февраля.

Между тем министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массированных ракетных ударов займет значительное время.

