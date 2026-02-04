Посольство України в США передало Державному департаменту Сполучених Штатів детальну інформацію про всі обстріли, які влаштувала Росія після своєї згоди на паузу в ударах по енергетиці.

Про це українська посолка в США Ольга Стефанішина сказала під час спілкування з пресою на полях Ukrainian Week у Вашингтоні.

Що саме Україна повідомила Держдепу США

Ольга Стефанішина уточнила, що особливо детальну інформацію Україна надала за результатами обстрілу у ніч проти 3 лютого.

— Посольство передало в Державний департамент детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої “згоди” РФ на перемир’я. Дуже детальна інформація надана за результатами нічного обстрілу (3 лютого, – Ред.), — зазначила Ольга Стефанішина.

Вона розповіла, що інформацію посольство підготувало у взаємодії зі Збройними силами та Міненергетики.

На її думку, ці дані вплинуть на переговори, адже вони підважать позицію Росії.

Стефанішина висловила сподівання, що США оберуть підхід “менше ілюзій, більше тиску”.

Вона додала, що робота української делегації, насамперед, зосереджена на лобіюванні в Конгресі законопроєкту про санкції проти країн, які купують енергоресурси РФ.

За її словами, щонайменше три таких законопроєкти зареєстровані в обох палатах, тож посольство закликає поставити їх на голосування.

Посолка повідомила, що наразі триває робота над текстами та пошук компромісів, а найголовнішою є “мобілізація волі” для винесення проєктів на голосування.

Вона розповіла, що усі законопроєкти є двопартійними, й навіть із чутливих питань тарифної політики знайдено компроміси.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що особисто звернувся до лідера РФ Володимира Путіна з проханням зупинити масовані удари по українським містам на тиждень на знак доброї волі напередодні майбутніх переговорів.

30 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що не було прямих домовленостей між Україною та РФ щодо “енергетичного перемир’я”, але Київ готовий до дзеркальних кроків.

Пізніше у Кремлі заявили, що РФ погодилася утриматися від ударів по Києву не на тиждень, а всього лиш до 1 лютого.

Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів займе значний час.

Джерело : Суспільне

