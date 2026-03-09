В ночь на 9 марта российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Тем временем на Волыни гражданские напали на служебный автомобиль ТЦК, в Ивано-Франковске произошла стрельба во время конфликта, украинская спортсменка получила замечание за серьги с надписью Stop War на Паралимпиаде, а США и Израиль обсуждают возможную спецоперацию в отношении иранского урана.

О главных событиях ночи и утра 9 марта — читайте в подборке.

Сейчас смотрят

Атака на Запорожье

На Волыни гражданские напали на автомобиль ТЦК

Стрельба в Ивано-Франковске

Украинская спортсменка получила замечание за серьги Stop War

США и Израиль обсуждают операцию в отношении иранского урана

Сына Хаменеи объявили новым верховным лидером Ирана

Атака на Запорожье

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Перед взрывами в городе Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения вражеских дронов.

Впоследствии в Запорожье прогремели взрывы. В результате атаки поврежден частный дом, в котором возник пожар.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Окончательные последствия атаки устанавливаются.

На Волыни гражданские напали на автомобиль ТЦК

8 марта вблизи села Озеро в Волынской области группа гражданских напала на автомобиль территориального центра комплектования, который перевозил военнообязанного.

По данным Волынского областного ТЦК и СП, около семи гражданских автомобилей догнали служебный транспорт и начали блокировать его движение, совершая опасные маневры.

В результате служебный автомобиль съехал в кювет. После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила мужчину, которого доставляли в ТЦК.

Один военнослужащий получил травму головы, еще один — ссадины на предплечье и лице. Их состояние стабильное.

По данным ТЦК, освобожденный мужчина является жителем Запорожья и подлежит призыву на военную службу.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к нападению.

Стрельба в Ивано-Франковске

Вечером 8 марта в Ивано-Франковске во время конфликта между мужчинами прозвучали выстрелы.

Сообщение об инциденте поступило на линию 102 около 19:01. Инцидент произошел на улице Сорохтея возле продуктового магазина.

Полицейские установили, что между группой мужчин возник словесный спор.

Во время конфликта один из участников — местный житель 1981 года рождения — находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.

Мужчину оперативно задержали и доставили в районное управление полиции.

Украинская спортсменка получила замечание за серьги Stop War

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова сообщила, что получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за сережек с надписью Stop War.

В них спортсменка выступала во время стартового дня Паралимпийских игр-2026.

По словам Кононовой, после спринта ей сообщили, что такие надписи не соответствуют регламенту соревнований.

В то же время спортсменка отметила, что была готова к такому замечанию.

Она подчеркнула, что патриотическая символика имеет для нее особое значение и вдохновляет в спорте.

США и Израиль обсуждают операцию по иранскому урану

США и Израиль рассматривают возможность проведения специальной операции для контроля над запасами высокообогащенного урана в Иране.

По данным источников Axios, речь идет об около 450 кг урана, обогащенного до 60%.

В случае доведения уровня обогащения до 90% этого материала может хватить для создания примерно 11 ядерных боезарядов.

Среди возможных сценариев рассматривают:

вывоз урана с территории Ирана;

или его разбавление непосредственно на месте, чтобы сделать непригодным для создания ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применения наземных войск, но только при наличии веских причин.

Сына Хаменеи объявили новым верховным лидером Ирана

Ассамблея экспертов Ирана официально объявила новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи — второго сына покойного аятоллы Али Хаменеи.

56-летний Моджтаба имеет значительное влияние в политических и религиозных кругах Ирана и тесные связи с Корпусом стражей исламской революции.

Ранее он не занимал выборных должностей, однако много лет находился в центре иранской политики и считается одним из самых влиятельных деятелей страны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.