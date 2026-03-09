У ніч проти 9 березня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Тим часом на Волині цивільні напали на службове авто ТЦК, в Івано-Франківську сталася стрілянина під час конфлікту, українська спортсменка отримала зауваження за сережки з написом Stop War на Паралімпіаді, а США та Ізраїль обговорюють можливу спецоперацію щодо іранського урану.

Про головні події ночі та ранку 9 березня читайте у добірці.

Атака на Запоріжжя

У ніч проти 9 березня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Перед вибухами у місті Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих дронів.

Згодом у Запоріжжі пролунали вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, у якому виникла пожежа.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Остаточні наслідки атаки встановлюються.

На Волині цивільні напали на автомобіль ТЦК

8 березня поблизу села Озеро у Волинській області група цивільних напала на автомобіль територіального центру комплектування, який перевозив військовозобов’язаного.

За даними Волинського обласного ТЦК та СП, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий транспорт та почали блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри.

У результаті службове авто з’їхало в кювет. Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила чоловіка, якого доставляли до ТЦК.

Один військовослужбовець отримав травму голови, ще один — садна на передпліччі та обличчі. Їхній стан стабільний.

За даними ТЦК, звільнений чоловік є жителем Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до нападу.

Стрілянина в Івано-Франківську

Увечері 8 березня в Івано-Франківську під час конфлікту між чоловіками пролунали постріли.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102 близько 19:01. Подія сталася на вулиці Сорохтея поблизу продуктового магазину.

Поліцейські встановили, що між групою чоловіків виникла словесна суперечка.

Під час конфлікту один із учасників — місцевий мешканець 1981 року народження — перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.

Чоловіка оперативно затримали та доставили до районного управління поліції.

Українська спортсменка отримала зауваження за сережки Stop War

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова повідомила, що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через сережки з написом Stop War.

У них спортсменка виступала під час стартового дня Паралімпійських ігор-2026.

За словами Кононової, після спринту їй повідомили, що такі написи не відповідають регламенту змагань.

Водночас спортсменка зазначила, що була готова до такого зауваження.

Вона наголосила, що патріотична символіка має для неї особливе значення та надихає у спорті.

США та Ізраїль обговорюють операцію щодо іранського урану

США та Ізраїль розглядають можливість проведення спеціальної операції для контролю над запасами високозбагаченого урану в Ірані.

За даними джерел Axios, йдеться про близько 450 кг урану, збагаченого до 60%.

У разі доведення рівня збагачення до 90% цього матеріалу може вистачити для створення приблизно 11 ядерних боєзарядів.

Серед можливих сценаріїв розглядають:

вивезення урану з території Ірану;

або його розведення безпосередньо на місці, щоб зробити непридатним для створення ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає застосування наземних військ, але лише за наявності вагомих причин.

Сина Хаменеї оголосили новим верховним лідером Ірану

Асамблея експертів Ірану офіційно оголосила новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї — другого сина покійного аятоли Алі Хаменеї.

56-річний Моджтаба має значний вплив у політичних і релігійних колах Ірану та тісні зв’язки з Корпусом вартових Ісламської революції.

Раніше він не обіймав виборних посад, однак багато років перебував у центрі іранської політики та вважається одним із найвпливовіших діячів країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

