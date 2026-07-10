В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины.

В частности, под атакой оказались Валки в Харьковской области, где есть погибшие и раненые.

Тем временем украинские беспилотники атаковали российскую нефтяную инфраструктуру — пожары вспыхнули в порту Таганрога и на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

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Также Украина призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию о безусловном прекращении огня.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на военнослужащих ТЦК во Львове и рассказал о реакции Китая на российские ядерные угрозы.

О главных событиях ночи и утра 10 июля — читай дальше.

Атака на Валки

В ночь на 10 июля российские войска атаковали Валки в Богодуховском районе Харьковской области ударными дронами.

После попадания одного из дронов возник пожар. Повреждения получили пять частных жилых домов и две хозяйственные постройки.

В результате атаки погибла 50-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 23-летняя местная жительница — госпитализирована в больницу.

Также 27-летний мужчина и 18-летний парень перенесли острую стрессовую реакцию. Медики оказали им помощь на месте без госпитализации.

Атака на порт в Таганроге

В ночь на 10 июля беспилотники атаковали Ростовскую область России. Пожары возникли в районе морского порта Таганрога, а также на объектах хранения нефтепродуктов в Азове.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила около 35 дронов над Таганрогом, Азовом, Азовским и Матвеево-Курганским районами.

Несмотря на эти заявления, в регионе зафиксировали ряд попаданий и пожаров. В селе Кагальник Азовского района загорелось административное здание, а в Азове огонь охватил два объекта, где хранились нефтепродукты.

В Таганроге после атаки повреждены окна и двери частного дома, также загорелась крыша административного здания. Самый серьезный пожар возник на территории морского порта.

По данным аналитиков и местных каналов, под удар попал портовый терминал Курганнефтепродукт, который используется для приема, хранения и перевалки нефтепродуктов на морские суда.

Из-за масштабов пожара с прилегающей территории начали эвакуировать людей.

Удар по Ильскому НПЗ

Еще одной целью ночной атаки стал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Местные жители сообщали о взрывах и делились видео, на которых, вероятно, запечатлен момент удара по территории предприятия.

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили падение обломков дронов на территории НПЗ. После этого на объекте возникли пожары.

По состоянию на утро российская сторона не сообщала, какие именно установки были повреждены и повлияла ли атака на производственные мощности предприятия. Масштабы разрушений и последствия пожара уточняются.

Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о прекращении огня

Украина во время заседания Совета Безопасности ООН призвала государства-члены немедленно подготовить и вынести на голосование проект резолюции о полном и безусловном прекращении огня.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко заявил, что длительное бездействие Совбеза в отношении российских преступлений только поощряет Москву продолжать агрессию.

По его словам, международное сообщество должно положить конец параличу одного из главных органов ООН и продемонстрировать поддержку справедливого и прочного мира в Украине.

Украинская сторона также призвала партнеров не сокращать поставки оружия и другой военной помощи.

Китай отреагировал на ядерные угрозы России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай жестко отреагировал на российские заявления о возможном применении ядерного оружия против Украины.

По словам главы государства, он обсуждал возможную роль Пекина в завершении войны с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Анкаре. Детали этой части разговора Зеленский раскрывать не стал.

Вопрос о влиянии Китая на Россию президент также поднимал в разговорах с европейскими лидерами. Они сообщили, что китайская сторона серьезно и четко отреагировала на российские угрозы, которые появлялись в медиапространстве.

По словам Зеленского, Пекин дал понять, что даже обсуждение возможности применения ядерного оружия неприемлемо.

Президент отметил, что Китай впервые высказал столь жесткую позицию в отношении подобных заявлений Москвы, фактически в ультимативной форме отвергнув любой сценарий использования ядерного оружия.

Зеленский прокомментировал нападение на военнослужащих ТЦК во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение на военнослужащих территориального центра комплектования во Львове очень плохой историей и подчеркнул недопустимость агрессии против людей в военной форме.

По его словам, о некоторых подробностях инцидента ему доложил министр внутренних дел Игорь Клименко. Правоохранительные органы должны разобраться в ситуации в соответствии с законом.

В то же время президент отметил, что Министерство обороны также должно внести обещанные изменения, касающиеся работы системы мобилизации и территориальных центров комплектования.

Сам инцидент произошел вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове. Группа людей заблокировала служебный автомобиль ТЦК, повредила его, а затем перевернула.

Во время конфликта один из участников напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения. СБУ и Национальная полиция задержали 23-летнего львовянина, которого подозревают в причастности к нападению.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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