У ніч проти 10 липня російські війська завдали ударів по кількох регіонах України.

Зокрема, під атакою опинилися Валки на Харківщині, де є загиблі та поранені.

Тим часом українські безпілотники атакували російську нафтову інфраструктуру — пожежі спалахнули в порту Таганрога та на Ільському нафтопереробному заводі.

Зараз дивляться

Також Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію про безумовне припинення вогню.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував напад на військовослужбовців ТЦК у Львові та повідомив про реакцію Китаю на російські ядерні погрози.

Про головні події ночі та ранку 10 липня — читайте далі.

Атака на Валки

У ніч проти 10 липня російські війська атакували Валки Богодухівського району Харківської області ударними безпілотниками.

Після влучання одного з дронів виникла пожежа. Пошкоджень зазнали п’ять приватних житлових будинків та дві господарські споруди.

Внаслідок атаки загинула 50-річна жінка. Ще одна постраждала — 23-річна місцева жителька — госпіталізована до лікарні.

Також 27-річний чоловік і 18-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці без госпіталізації.

Атака на порт у Таганрозі

У ніч проти 10 липня безпілотники атакували Ростовську область Росії. Пожежі виникли в районі морського порту Таганрога, а також на об’єктах зберігання нафтопродуктів в Азові.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила близько 35 дронів над Таганрогом, Азовом, Азовським та Матвєєво-Курганським районами.

Попри ці заяви, у регіоні зафіксували низку влучань і пожеж. У селі Кагальник Азовського району загорілася адміністративна будівля, а в Азові вогонь охопив два об’єкти, де зберігалися нафтопродукти.

У Таганрозі після атаки пошкоджено вікна та двері приватного будинку, також спалахнув дах адміністративної споруди. Найсерйозніша пожежа виникла на території морського порту.

За даними аналітиків і місцевих каналів, під удар потрапив портовий термінал Курганнефтепродукт, який використовується для приймання, зберігання та перевалки нафтопродуктів на морські судна.

Через масштаб пожежі з прилеглої території почали евакуйовувати людей.

Удар по Ільському НПЗ

Ще однією ціллю нічної атаки став Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та поширювали відео, на яких, імовірно, зафіксовано момент удару по території підприємства.

В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили падіння уламків безпілотників на території НПЗ. Після цього на об’єкті виникли пожежі.

Станом на ранок російська сторона не повідомляла, які саме установки були пошкоджені та чи вплинула атака на виробничі потужності підприємства. Масштаби руйнувань і наслідки пожежі уточнюються.

Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про припинення вогню

Україна під час засідання Ради Безпеки ООН закликала держави-члени негайно підготувати та винести на голосування проєкт резолюції про повне й безумовне припинення вогню.

Заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко заявив, що тривала бездіяльність Радбезу щодо російських злочинів лише заохочує Москву продовжувати агресію.

За його словами, міжнародна спільнота має припинити параліч одного з головних органів ООН та продемонструвати підтримку справедливого і тривалого миру в Україні.

Українська сторона також закликала партнерів не скорочувати постачання зброї та іншої військової допомоги.

Китай відреагував на ядерні погрози Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай жорстко відреагував на російські заяви про можливе застосування ядерної зброї проти України.

За словами глави держави, можливу роль Пекіна у завершенні війни він обговорював із президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі. Деталі цієї частини розмови Зеленський не розкрив.

Питання впливу Китаю на Росію президент також порушував у розмовах із європейськими лідерами. Вони повідомили, що китайська сторона серйозно та чітко відреагувала на російські погрози, які з’являлися у медіапросторі.

За словами Зеленського, Пекін дав зрозуміти, що навіть обговорення можливості застосування ядерної зброї є неприйнятним.

Президент зазначив, що Китай уперше висловив настільки жорстку позицію щодо подібних заяв Москви, фактично в ультимативній формі відкинувши будь-який сценарій використання ядерного озброєння.

Зеленський прокоментував напад на військовослужбовців ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський назвав напад на військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові дуже поганою історією та наголосив на неприпустимості агресії проти людей у військовій формі.

За його словами, частину подробиць інциденту йому доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Правоохоронні органи мають розібратися у ситуації відповідно до закону.

Водночас президент зазначив, що Міністерство оборони також має виконати обіцяні зміни, які стосуються роботи системи мобілізації та територіальних центрів комплектування.

Сам інцидент стався ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові. Група людей заблокувала службовий автомобіль ТЦК, пошкодила його, а згодом перекинула.

Під час конфлікту один із учасників напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень. СБУ і Національна поліція затримали 23-річного львів’янина, якого підозрюють у причетності до нападу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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