Россия применила кассетные боеприпасы для обстрелов жилых кварталов Сум и продолжила удары по гражданским суднам в портах Одесской области. На оккупированной Запорожской АЭС произошел очередной блэкаут, поставивший под угрозу радиационную безопасность.

На фоне происходящего президент США Дональд Трамп сделал заявление о подписании нового пакета санкций против России и Ирана. Все ключевые события этой ночи – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Главные новости ночи 15 июля

Атака на Сумы кассетными боеприпасами

Вечером 14 июля российские войска нанесли удар по Сумам, попав в жилой сектор в окрестностях. По предварительным данным, РФ применила для обстрелов кассетные боеприпасы.

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В результате атаки разрушения и повреждения получили частные жилые дома местных жителей. Как сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров, известно по меньшей мере о пяти пострадавших.

Двух женщин и одного мужчину с ранениями разной степени тяжести обследуют врачи, тогда как еще двоих после тщательного осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Атаки РФ на порты в Одесской области

Вечером вторника, 14 июля, российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Беспилотник поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов, повредив его надстройку.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате попадания на борту вспыхнул пожар, а сама атака унесла жизни двух человек.

Накануне российские военные атаковали еще два торговых судна под флагами Танзании и Либерии. В результате ударов пострадали три человека, а погиб капитан одного из плавсредств.

Блэкаут на Запорожской АЭС

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электропитания вечером 14 июля. Как сообщили в НАК Энергоатом, из-за обесточивания ядерный объект вынужденно перешел на работу от резервных дизель-генераторов.

Именно эти автономные системы временно обеспечивали питание критически важных систем безопасности станции, пока специалистам не удалось полностью восстановить внешнее электроснабжение.

В Энергоатоме подчеркнули, что такое количество систематических блекаутов на ЗАЭС беспрецедентно в истории мировой атомной энергетики. Регулярные отключения станции от общей сети угрожают работе охлаждающих систем.

Там добавили, что это свидетельствует о критическом состоянии ядерной и радиационной безопасности на объекте, который продолжает находиться под контролем российских оккупационных сил.

Трамп объяснил, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ

Законопроект о введении новых санкций против России, разработанный американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, имеет высокие шансы на принятие и подписание. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

Отвечая на вопрос журналиста о готовности подписать документ, Трамп отметил, что это решение принимается фактически в честь Линдси Грэма, который стремился к этому больше всего и приложил огромные усилия для продвижения инициативы.

Помимо ограничений против РФ, в финальную версию законопроекта с высокой вероятностью добавят санкции против Ирана и ливанской ливанской группировки Хезболла, добавил президент США.

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