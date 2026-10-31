Последний, четвертый самолет с эвакуированными жителями Олешек Херсонской области приземлился в Гомеле (Беларусь).

Об этом сегодня, 31 октября, сообщил народный депутат Давид Арахамия.

Эвакуация из Олешек: что известно

По его словам, все четыре самолета с эвакуированными украинцами уже прибыли в Беларусь.

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Оттуда люди будут доставлены автобусами через пункт пропуска Новая Гута на территорию Украины, сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны вернуться на территорию Украины.

— Последний, четвертый самолет приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины, — отметил Арахамия.

Напомним, что 27 сентября стало известно об успешной операции Сил обороны Украины – наши дроны доставили в Олешки около 4 тонн еды. 4 октября сообщалось об успешной доставке почти 400 посылок с продуктами, лекарствами и т. п.

23 октября первая леди США Мелания Трамп заявила о договоренности между Россией и Украиной по поводу локального прекращения огня в Олешках.

29 октября стало известно, что разминирование маршрутов, по которым будет двигаться гуманитарная миссия, завершено. Режим прекращения огня действует с 27 октября 03:00 по Киеву.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до оккупированных Олешек в Херсонской области. Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец сам находился в Олешках и обнародовал видео с местными жителями. Для проведения гуманитарной миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи.

30 октября украинская делегация вместе с жителями Олешек отправилась в российскую Анапу. Оттуда людей доставили самолетами в Беларусь.

Фото: Давид Арахамия

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