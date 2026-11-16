События на утро 16 ноября: ночная атака на Украину и удар по Крымскому мостуДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 16 ноября российские войска массированно атаковали украинские регионы.
В Днепре в результате удара погиб один человек, еще 10 получили ранения.
Под ударами оказались объекты энергетики и промышленности Винницкой, Черкасской и Одесской областей. В Киевской области вспыхнул пожар на предприятии, а в Кировоградской области повреждены здания и техника транспортного предприятия.
Тем временем Китай сообщил о запланированной трехсторонней встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина.
Украина и Евросоюз согласовывают экстренный пакет помощи на зиму, а украинская теннисистка Элина Свитолина завершила Итоговый турнир WTA в статусе финалистки.
Об этих и других событиях ночи и утра 16 ноября — читайте в дайджесте.
- Взрывы в Днепре
- Атака на Одесскую область
- Атака на Винницкую область
- Атака на Киевскую область
- Атака на Черкасскую область
- Атака на Кировоградскую область
- Удар по Крымскому мосту
- Китай анонсировал встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина
- Украина и ЕС готовят экстренный зимний пакет помощи
- Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA-2026
Взрывы в Днепре
Утром 16 ноября российские войска атаковали Днепр.
По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов. В квартирах выбило окна, балконы разнесло.
После российского удара также загорелись машины на дороге.
По предварительным данным, в результате взрывов в Днепре 16 ноября погиб один человек, ещё 10 получили ранения, в том числе двое мужчин в тяжёлом состоянии.
Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 16 российских дронов.
Атака на Одесскую область
В ночь на 16 ноября российские войска массированно атаковали Одесскую область.
В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты. Из-за падения обломков и взрывных волн также пострадали несколько частных жилых домов, в которых выбиты окна.
На местах атак возникли пожары.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Атака на Винницкую область
В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Зафиксированы попадания в объект критически важной промышленности и объекты энергетики.
О последствиях атаки сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
По ее словам, в результате ударов пострадавших нет.
На местах работают спасатели и энергетики. Ликвидацию последствий затрудняет угроза повторных российских атак.
Масштабы повреждений уточняются.
Атака на Киевскую область
Утром 16 ноября российские войска продолжили атаковать Киевскую область.
В Вышгородском районе в результате удара загорелись складские помещения предприятия. На месте работают подразделения ГСЧС, которые тушат пожар.
Также повреждены четыре частных жилых дома.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Атака на Черкасскую область
В ночь на 16 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черкасской области.
В Звенигородском районе под ударами оказались несколько энергетических объектов. Из-за повреждений часть потребителей осталась без электричества.
К ликвидации последствий привлечены все профильные службы. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Кроме того, российский беспилотник попал на территорию недействующего предприятия. Возник пожар, который спасатели потушили.
Обращений от населения о повреждении имущества не поступало.
За сутки силы противовоздушной обороны уничтожили в пределах области три российских беспилотника.
Атака на Кировоградскую область
В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Кировоградскую область.
В Голованевском районе в результате удара пострадало транспортное предприятие.
На его территории возник пожар, охвативший здания и технику.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Удар по Крымскому мосту
16 ноября стало известно об ударе по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с территорией России.
Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, из-за удара движение транспорта по Крымскому мосту ограничили примерно до середины дня.
Для ликвидации последствий привлекли соответствующие службы, а в Керчи развернули оперативный штаб.
Аксенов также сообщил, что информацию о паромном сообщении между Крымом и российским портом Кавказ можно получить через местное транспортное ведомство.
Масштабы повреждений моста и другие последствия удара пока неизвестны. Независимого подтверждения обстоятельств атаки нет.
Китай анонсировал встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина
Китай официально подтвердил проведение 19 ноября трехстороннего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Китая.
Встреча запланирована в китайском городе Шэньчжэнь.
По сообщению китайского МИДа, Си Цзиньпин проведет переговоры с лидерами США и России в трехстороннем формате.
При этом повестка дня саммита и конкретные вопросы, которые планируют обсудить, пока не обнародованы.
Украина и ЕС готовят экстренный зимний пакет помощи
Украина вместе с Европейским союзом согласовывает экстренный пакет помощи для поддержки украинских городов и регионов зимой.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, 16 ноября запланированы переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по окончательному согласованию пакета.
Речь идет о поставках генераторов, зарядных станций, автобусов, а также помощи с мостами и переправами для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра.
Помощь нужна Киеву, Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе и другим городам, которые регулярно подвергаются российским атакам.
Украинская сторона рассчитывает на скорейшее согласование решения и поступление первых партий оборудования.
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA-2026
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в финале Итогового турнира WTA 2026 года.
В решающем матче первая ракетка Украины уступила Мирре Андреевой, выступающей в нейтральном статусе, в двух сетах — 5:7, 3:6.
Поединок длился один час и 49 минут.
В первом сете Свитолина смогла отыграть отставание и выйти вперед, но в конце партии соперница перехватила инициативу.
Во втором сете украинка тоже боролась за преимущество, но Андреева сумела сделать решающий брейк и довести матч до победы.
Таким образом, Свитолина завершила Итоговый турнир WTA-2026 в статусе финалистки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.