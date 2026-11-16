В ночь на 16 ноября российские войска массированно атаковали украинские регионы.

В Днепре в результате удара погиб один человек, еще 10 получили ранения.

Под ударами оказались объекты энергетики и промышленности Винницкой, Черкасской и Одесской областей. В Киевской области вспыхнул пожар на предприятии, а в Кировоградской области повреждены здания и техника транспортного предприятия.

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Тем временем Китай сообщил о запланированной трехсторонней встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Украина и Евросоюз согласовывают экстренный пакет помощи на зиму, а украинская теннисистка Элина Свитолина завершила Итоговый турнир WTA в статусе финалистки.

Об этих и других событиях ночи и утра 16 ноября — читайте в дайджесте.

Взрывы в Днепре

Утром 16 ноября российские войска атаковали Днепр.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов. В квартирах выбило окна, балконы разнесло.

После российского удара также загорелись машины на дороге.

По предварительным данным, в результате взрывов в Днепре 16 ноября погиб один человек, ещё 10 получили ранения, в том числе двое мужчин в тяжёлом состоянии.

Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 16 российских дронов.

Атака на Одесскую область

В ночь на 16 ноября российские войска массированно атаковали Одесскую область.

В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты. Из-за падения обломков и взрывных волн также пострадали несколько частных жилых домов, в которых выбиты окна.

На местах атак возникли пожары.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Атака на Винницкую область

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Зафиксированы попадания в объект критически важной промышленности и объекты энергетики.

О последствиях атаки сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

По ее словам, в результате ударов пострадавших нет.

На местах работают спасатели и энергетики. Ликвидацию последствий затрудняет угроза повторных российских атак.

Масштабы повреждений уточняются.

Атака на Киевскую область

Утром 16 ноября российские войска продолжили атаковать Киевскую область.

В Вышгородском районе в результате удара загорелись складские помещения предприятия. На месте работают подразделения ГСЧС, которые тушат пожар.

Также повреждены четыре частных жилых дома.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Атака на Черкасскую область

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черкасской области.

В Звенигородском районе под ударами оказались несколько энергетических объектов. Из-за повреждений часть потребителей осталась без электричества.

К ликвидации последствий привлечены все профильные службы. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Кроме того, российский беспилотник попал на территорию недействующего предприятия. Возник пожар, который спасатели потушили.

Обращений от населения о повреждении имущества не поступало.

За сутки силы противовоздушной обороны уничтожили в пределах области три российских беспилотника.

Атака на Кировоградскую область

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Кировоградскую область.

В Голованевском районе в результате удара пострадало транспортное предприятие.

На его территории возник пожар, охвативший здания и технику.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Удар по Крымскому мосту

16 ноября стало известно об ударе по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с территорией России.

Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, из-за удара движение транспорта по Крымскому мосту ограничили примерно до середины дня.

Для ликвидации последствий привлекли соответствующие службы, а в Керчи развернули оперативный штаб.

Аксенов также сообщил, что информацию о паромном сообщении между Крымом и российским портом Кавказ можно получить через местное транспортное ведомство.

Масштабы повреждений моста и другие последствия удара пока неизвестны. Независимого подтверждения обстоятельств атаки нет.

Китай анонсировал встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Китай официально подтвердил проведение 19 ноября трехстороннего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Китая.

Встреча запланирована в китайском городе Шэньчжэнь.

По сообщению китайского МИДа, Си Цзиньпин проведет переговоры с лидерами США и России в трехстороннем формате.

При этом повестка дня саммита и конкретные вопросы, которые планируют обсудить, пока не обнародованы.

Украина и ЕС готовят экстренный зимний пакет помощи

Украина вместе с Европейским союзом согласовывает экстренный пакет помощи для поддержки украинских городов и регионов зимой.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, 16 ноября запланированы переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по окончательному согласованию пакета.

Речь идет о поставках генераторов, зарядных станций, автобусов, а также помощи с мостами и переправами для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра.

Помощь нужна Киеву, Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе и другим городам, которые регулярно подвергаются российским атакам.

Украинская сторона рассчитывает на скорейшее согласование решения и поступление первых партий оборудования.

Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA-2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в финале Итогового турнира WTA 2026 года.

В решающем матче первая ракетка Украины уступила Мирре Андреевой, выступающей в нейтральном статусе, в двух сетах — 5:7, 3:6.

Поединок длился один час и 49 минут.

В первом сете Свитолина смогла отыграть отставание и выйти вперед, но в конце партии соперница перехватила инициативу.

Во втором сете украинка тоже боролась за преимущество, но Андреева сумела сделать решающий брейк и довести матч до победы.

Таким образом, Свитолина завершила Итоговый турнир WTA-2026 в статусе финалистки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.