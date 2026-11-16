Уночі проти 16 листопада російські війська масовано атакували українські регіони.

У Дніпрі внаслідок удару загинула одна людина, ще 10 осіб дістали поранення.

Під ударами опинилися об’єкти енергетики та промисловості Вінниччини, Черкащини й Одещини. На Київщині виникла пожежа на підприємстві, а на Кіровоградщині пошкоджені будівлі та техніка транспортного підприємства.

Зараз дивляться

Тим часом Китай повідомив про заплановану тристоронню зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Україна й Євросоюз узгоджують екстрений пакет допомоги на зиму, а українська тенісистка Еліна Світоліна завершила Підсумковий турнір WTA у статусі фіналістки.

Про ці та інші події ночі та ранку 16 листопада — читайте в дайджесті.

Вибухи у Дніпрі

Уранці 16 листопада російські війська атакували Дніпро.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вибуховою хвилею пошкоджені кілька багатоповерхових житлових будинків. У квартирах вибило вікна, понівечені балкони.

Після російського удару також загорілися автомобілі на дорозі.

За попередньою інформацією, унаслідок вибухів у Дніпрі 16 листопада загинула одна людина та постраждали ще 10, серед них — двоє чоловіків у важкому стані.

Упродовж ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 16 російських безпілотників.

Атака на Одещину

Уночі проти проти 16 листопада російські війська масовано атакували Одеську область.

Унаслідок ударів пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Через падіння уламків та вибухові хвилі також постраждали кілька приватних житлових будинків, у яких вибито вікна.

На місцях атак виникли пожежі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Атака на Вінниччину

Уночі проти 16 листопада російські війська атакували Вінницьку область. Зафіксовано влучання в об’єкт критичної промисловості та об’єкти енергетики.

Про наслідки атаки повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

За її словами, унаслідок ударів постраждалих немає.

На місцях працюють рятувальники та енергетики. Ліквідацію наслідків ускладнює загроза повторних російських атак.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Атака на Київщину

Уранці 16 листопада російські війська продовжили атакувати Київську область.

У Вишгородському районі внаслідок удару загорілися складські приміщення підприємства. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують пожежу.

Також пошкоджені чотири приватні житлові будинки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Атака на Черкащину

Уночі проти 16 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Черкаської області.

У Звенигородському районі під ударами опинилися кілька енергетичних об’єктів. Унаслідок пошкоджень частина споживачів залишилася без електропостачання.

До ліквідації наслідків залучені всі профільні служби. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Крім того, російський безпілотник влучив на територію недіючого підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Звернень від населення щодо пошкодження майна не надходило.

Протягом доби сили протиповітряної оборони знищили в межах області три російські безпілотники.

Атака на Кіровоградщину

Уночі проти 16 листопада російські війська атакували Кіровоградську область.

У Голованівському районі внаслідок удару пошкоджене транспортне підприємство.

На його території виникла пожежа, яка охопила будівлі та техніку.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Удар по Кримському мосту

16 листопада стало відомо про удар по Кримському мосту, який з’єднує окупований Крим із територією Росії.

Про це повідомив призначений Росією очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, внаслідок удару рух транспорту Кримським мостом обмежили орієнтовно до середини дня.

Для ліквідації наслідків залучили відповідні служби, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

Аксьонов також повідомив, що інформацію про поромне сполучення між Кримом і російським портом Кавказ можна отримати через місцеве транспортне відомство.

Масштаби пошкоджень мосту та інші наслідки удару наразі невідомі. Незалежного підтвердження обставин атаки немає.

Китай анонсував зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Китай офіційно підтвердив проведення 19 листопада тристороннього саміту за участі глави КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю.

Зустріч запланована в китайському місті Шеньчжень.

За повідомленням китайського зовнішньополітичного відомства, Сі Цзіньпін проведе переговори з лідерами США та Росії у тристоронньому форматі.

Водночас порядок денний саміту та конкретні питання, які планують обговорити, поки не оприлюднили.

Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет допомоги

Україна спільно з Європейським Союзом узгоджує екстрений пакет допомоги для підтримки українських міст і регіонів узимку.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, 16 листопада заплановані переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо остаточного погодження пакету.

Ідеться про постачання генераторів, зарядних станцій, автобусів, а також допомогу з мостами та переправами для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Допомога необхідна Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову, Одесі та іншим містам, які регулярно зазнають російських атак.

Українська сторона розраховує на якнайшвидше погодження рішення та надходження перших партій обладнання.

Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA-2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026 року.

У вирішальному матчі перша ракетка України поступилася Міррі Андрєєвій, яка виступає в нейтральному статусі, у двох сетах — 5:7, 3:6.

Поєдинок тривав 1 годину та 49 хвилин.

У першому сеті Світоліна змогла відіграти відставання та вийти вперед, однак наприкінці партії суперниця перехопила ініціативу.

У другому сеті українка також боролася за перевагу, проте Андрєєва зуміла зробити вирішальний брейк і довести матч до перемоги.

Таким чином, Світоліна завершила Підсумковий турнір WTA-2026 у статусі фіналістки.

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