В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении так называемый закон об олигархах. Этот документ разделил парламентские фракции: одни декларируют победу, другие – заявляют о нарушениях.

В целом документ набрал 279 голосов народных избранников (от Слуги народа, Голоса, депутатских групп За будущее и Доверие).

Как в разных фракциях прокомментировали сегодняшнее голосование – в материале.

В монобольшинстве – партии Слуга народа прогнозируемо заявили, что закон №5599 станет началом борьбы против олигархов. Эта политсила сегодня предоставила больше всего голосов за документ –229.

Как отметил глава партии Александр Корниенко, закон заработает через 6 месяцев. А до этого времени Совет национальной безопасности и обороны должен создать реестр олигархов.

– Процесс пошел. Этот закон идеологически важен и для президента, и для партии, — сообщил Корниенко.

А глава фракции Слуга народа Давид Арахамия обвинил представителей политсил, которые не дали за закон ни одного голоса (ВО Батькивщина, Европейская Солидарность, ОПЗЖ), в объединении в “партию олигархов” и попытках сорвать рассмотрение документа

Партия Голос, часть нардепов от которой сегодня поддержали законопроект, разделилась в его оценках.

Как известно, в последнее время в этой политсиле наблюдается раскол: в июне часть нардепов объявила о создании отдельного объединения Справедливость. Сейчас в него входят 11 депутатов от Голоса, и именно они сегодня поддержали законопроект об олигархах.

Другие нардепы, в частности руководство партии и фракции Голос (Кира Рудик и Ярослав Железняк) голосовали против.

На официальном сайте Голоса вышло заявление, в котором отмечается, что принятие так называемого антиолигархического закона №5599 может спровоцировать мощное давление на бизнес и абсолютизировать власть президента (поскольку именно глава государства формирует состав СНБО, который будет определять, кто олигарх, а кто нет).

В политсиле не исключили, что могут инициировать отмену закона.

– Голос будет внимательно следить за действиями власти и делать все возможное, чтобы минимизировать негативное влияние политической верхушки, в частности, на малый и средний бизнес. Мы дождемся решения Венецианской комиссии и будем требовать изменений в закон на основе предложений этой комиссии. Если Венецианская комиссия полностью раскритикует его, тогда будем настаивать на отмене действия этого закона вообще, — говорится в заявлении.

Другая часть нардепов от Голоса (представители объединения Справедливость) приводят собственные аргументы, почему поддержали закон. Например, депутат Соломия Бобровская настаивает, что документ №5599 не о давлении на бизнес, а о запретах для узкого круга лиц относительно влияния на политику и ключевые отрасли в государстве.

Юлия Клименко сообщила, что теперь понятие “олигарх” впервые закреплено на законодательном уровне, а Александра Устинова сообщила, что борьба с олигархами является первым пунктом программы партии Голос. По мнению Устиновой, закон №5599 может создать проблемы для так называемых олигархов за рубежом (из-за попадания их в соответствующий реестр), а также поможет уменьшить их влияние на политику (из-за запрета финансировать партии).

В то же время депутаты отметили, что сам закон является популистским, декларативным и особого эффекта не даст.

С резкой критикой закона выступили в партиях Европейская Солидарность и ВО Батькивщина. Обе политсилы за документ сегодня не голосовали.

В Евросолидарности обвинили монобольшинство в нарушении регламента, поскольку в зале заседаний не были рассмотрены все поправки к законопроекту №5599. В партии также выразили мнение, что так называемый закон об олигархах является нарушением Конституции.

– Принимать решения и самому наказывать. Это никакого отношения не имеет к верховенству права. И забрать себе почти все СМИ, прежде всего телевизионные каналы. Это две ключевые вещи, которые заложены в этом законе, — отметил сопредседатель фракции Европейская Солидарность Артур Герасимов.

А в Батькивщине сравнили законопроект с шоу и назвали его попыткой переключить внимание украинцев с более серьезных проблем.

– Это классический фейк, а не антиолигархический закон, — заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении сегодня сопровождалось блокированием трибуны и протестами от ряда оппозиционных фракций.

Рассмотрение происходило по сокращенной процедуре. И хотя к документу было внесено более 1200 поправок, однако они в основном были проигнорированы. На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

Инициатором законопроекта №5599 является именно президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

В парламентском комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. В связи с этим она написала открытое письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии. 16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины об рассмотрении законопроекта №5599 о так называемых олигархах.

Ряд политиков заявляли, что законопроект может нарушить базовые права человека и повлиять на свободу слова в Украине.

Кого могут отнести к категории “олигархов” и что предусматривает законопроект – читайте в материале.

Источник: Слуга народа, Голос, Европейская Солидарность, ВО Батькивщина

Фото: Верховная Рада