У четвер, 23 вересня, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні так званий закон про олігархів. Цей документ розділив парламентські фракції: одні декларують перемогу, інші – заявляють про порушення.

Загалом документ набрав 279 голосів народних обранців (від Слуги народу, Голосу, депутатських груп За майбутнє та Довіра).

Як у різних фракціях прокоментували сьогоднішнє голосування – в матеріалі.

У монобільшості – партії Слуга народу прогнозовано заявили, що закон №5599 стане початком боротьби проти олігархів. Ця політсила сьогодні надала найбільше голосів за документ – 229.

Як зазначив голова партії Олександр Корнієнко, закон запрацює через 6 місяців. А до того часу Рада національної безпеки та оборони повинна створити реєстр олігархів.

– Процес пішов. Цей закон ідеологічно важливий і для президента, і для партії, – повідомив Корнієнко.

А очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія звинуватив представників політсил, котрі не дали за закон жодного голосу (ВО Батьківщина, Європейська Солідарність, ОПЗЖ) в об’єднанні у “партію олігархів” та спробах зірвати розгляд документа

Партія Голос, частина нардепів від якої сьогодні підтримали законопроект, розділилася в його оцінках.

Як відомо, останнім часом у цій політсилі спостерігається розкол: у червні частина нардепів оголосила про створення окремого об’єднання Справедливість. Наразі до нього входять 11 депутатів від Голосу, і саме вони сьогодні підтримали законопроект про олігархів.

Інші нардепи, зокрема керівництво партії та фракції Голос (Кіра Рудик та Ярослав Железняк) голосували проти.

На офіційному сайті Голосу вийшла заява, у якій наголошується, що ухвалення так званого антиолігархічного закону №5599 може спровокувати потужний тиск на бізнес та абсолютизувати владу президента (оскільки саме глава держави формує склад РНБО, яка визначатиме, хто олігарх, а хто ні).

У політсилі не виключили, що можуть ініціювати скасування закону.

– Голос уважно стежитиме за діями влади і робитиме все можливе, щоб мінімізувати негативний вплив політичної верхівки, зокрема, на малий та середній бізнес. Ми дочекаємося рішення Венеційської комісії і вимагатимемо змін до закону на основі пропозицій цієї комісії. Якщо Венеційська комісія повністю розкритикує його, тоді будемо наполягати на скасуванні дії цього закону взагалі, – йдеться в заяві.

Інша частина нардепів від Голосу (представники об’єднання Справедливість) наводять власні аргументи, чому підтримали закон. Наприклад, депутат Соломія Бобровська наполягає, що документ №5599 не про тиск на бізнес, а про заборони для вузького кола осіб щодо впливу на політику та ключові галузі в державі.

Юлія Клименко повідомила, що тепер поняття “олігарх” вперше закріплено на законодавчому рівні, а Олександра Устінова поінформувала, що боротьба з олігархами є першим пунктом програми партії Голос. На думку Устінової, закон №5599 може створити проблеми для так званих олігархів за кордоном (через потрапляння їх до відповідного реєстру), а також допоможе зменшити їх вплив на політику (через заборону фінансувати партії).

Водночас депутати зазначили, що сам закон є популістичним, декларативним та особливого ефекту не дасть.

З різкою критикою закону виступили в партіях Європейська Солідарність та ВО Батьківщина. Обидві політсили за документ сьогодні не голосували.

У Євросолідарності звинуватили монобільшість у порушенні регламенту, оскільки в залі засідань не були розглянуті всі поправки до законопроекту №5599. У партії також висловили думку, що так званий закон про олігархів є порушенням Конституції.

– Приймати рішення і самому карати. Це жодного відношення не має до верховенства права. І забрати собі майже всі ЗМІ, перш за все телевізійні канали. Це дві ключові речі, які закладено в цьому законі, – зазначив співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасимов.

А в Батьківщині порівняли законопроект із шоу та назвали його спробою переключити увагу українців від більш серйозних проблем.

– Це класичний фейк, а не антиолігархічний закон, – заявила лідер політсили Юлія Тимошенко.

Варто зазначити, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні сьогодні супроводжувався блокуванням трибуни та протестами від ряду опозиційних фракцій.

Розгляд відбувався за скороченою процедурою. І хоча до документа було внесено понад 1200 поправок, проте вони в основному були проігноровані. На голосування в залі були поставлені лише 13 поправок, кожна з яких автоматично зумовлювала підтримку чи відхилення низки інших.

Ініціатором законопроекту №5599 є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

У парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект для експертного висновку Венеційської комісії. 16 вересня Венеційська комісія прийняла запит України на розгляд законопроекту №5599 про так званих олігархів.

Ряд політиків заявляли, що законопроект може порушити базові права людини та вплинути на свободу слова в Україні.

Кого можуть зарахувати до категорії “олігархів” та що передбачає законопроект – читайте в матеріалі.

Джерело: Слуга народу, Голос, Європейська Солідарність, ВО Батьківщина

Фото: Верховна Рада