Россия наращивает боеготовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас там начались масштабные военные учения.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

– Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, – отмечается в сообщении.

По данным разведки, военные учения в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) начались накануне, 22 ноября. Они проходят в соединениях и частях так называемого 1-го (базируется в Донецке) и 2-го (в Луганске) армейских корпусов оккупантов.

К организованным РФ масштабным командно-штабным учениям привлечены: подразделения так называемых силовых структур, мобилизационный резерв боевиков, оккупационные “администрации”. Контролирует этот процесс комплексная комиссия, сформированная из представителей 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

На фоне учений оккупантов активизировались российские пропагандистские СМИ.

– Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил, — подчеркнули в разведке.

Что известно о наращивании войск РФ у границ Украины

Недавно ряд западных СМИ обнародовали информацию о накоплении российских войск у границ Украины. В одной из статей говорилось, что Россия перебрасывает все больше боевых танков к украинским границам.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, военные маневры РФ у границ будут находиться на пике в январе 2022 года.

А в одном из интервью Буданов заявил, что Россия уже сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года сразу с нескольких направлений. По словам главы разведки, атака РФ может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, с воздушно-десантными нападениями на Востоке Украины, десантными атаками в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением с территории Беларуси.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже заверил, что США следят за действиями РФ у украинских границ. США могут ввести жесткие санкции в случае вторжения России в Украину. Также появилась информация, что США могут отправить военных советников и новое оборудование, включая оружие, в Украину.

Во Франции предостерегли, что любое нарушение государственных границ Украины и вторжение на ее территорию будет иметь для РФ очень серьезные последствия.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов реагировать в случае изменения ситуации на границе между Украиной и РФ.