Постановление Госдумы России с призывом к Владимиру Путину признать террористические образования “Д/ЛНР” является своеобразным повышением ставок.

Такое мнение выразил в одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский.

– Я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки… Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что признание Россией псевдогосударственных образований на Донбассе будет означать односторонний выход этой страны из Минских договоренностей.

Как известно, 15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по поводу “признания Д/ЛНР”. Этот документ безотлагательно направили на утверждение хозяину Кремля.

В МИД Украины подчеркнули, что “признание” Москвой этих террористических образований на украинском Донбассе не будет иметь никаких правовых последствий, но в то же время разрушит мировую архитектуру безопасности. И если Путин поддержит обращение Госдумы, это будет сознательным выходом Москвы из Минских договоренностей.

Как отметил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, если Кремль согласует “признание Л/ДНР”, это приведет к дальнейшим территориальным претензиям РФ к Украине.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможное признание Россией “ДНР/ЛНР” станет вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и международного права.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за постановления Госдумы РФ.