Вересень, 12 в 12:47

Минулий тиждень ознаменувався приголомшливими змінами на східному фронті, коли Збройні сили України під час стрімкого бронетанкового наступу прорвали лінії російської оборони та відвоювали понад тисячі кілометрів території.

ЗСУ вдалося звільнити більше території, ніж армія РФ встигла захопити з квітня.

Факти ICTV поспілкувалися з експертом Миколою Бєлєсковим, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, який розповів про перспективи звільнення інших населених пунктів та можливі провокації з боку Росії.

Зараз дивляться

Відступ російських військ у Харківській області дуже ускладнив нову мету Путіна щодо цілковитого захоплення Луганської та Донецької областей. Крім того, тікаючи, армія РФ залишала велику кількість боєприпасів та техніки.

Микола Бєлєсков, вважає, що втеча російських окупантів із Харківщини сталася тому, що вороже командування неправильно прорахувало все, неправильно підготувалося до операції – у них не було тактичної охорони.

– ЗСУ прорвали передній край, а далі вже була пустота. Наш прорив перетворився із тактичного в оперативний… Згодом російське командування ухвалило рішення, що немає сенсу боротися за північ Харківщини, тож вони відступили. Тобто, це результат нашої правильної підготовки, – наголосив експерт.

За його словами, у російської армії дуже мало сил на таку протяжність фронту.

– У росіян немає ешелонованої тактичної охорони. На тій ділянці їх прикривав СОБР, який не є військовим формуванням. Його ЗСУ швидко прорвали й почали відрізати ворогу шляхи у маневрах. Крім того, ЗСУ створило загарбникам відчуття того, що якщо не втекти зараз, то можна взагалі не втекти, – заявив Микола Бєлєсков.

Щодо подальшого просування наших Сил оборони, зокрема на Харківщині, то експерт не впевнений, чи наважиться українське командування на просування на схід від річки Оскіл. За його словами, потрібно раціонально оцінювати власні можливості й не жити ілюзіями, що ми можемо одним махом звільнити усе одразу.

Микола Бєлєсков наголосив, що наразі на Харківщині звільнено понад 6 тис. кв. км території. Досягнення у наших збройних сил феноменальні, але варто розуміти, що швидкий наступ рано чи пізно зупиняється.

На думку експерта, провокації Росії з інших напрямків, наприклад з півночі, малореальні, бо у РФ просто немає чим наступати.

– Є 1300 км фронту, на якому вони (росіяни) не можуть нормально збудувати оборону. Єдине, що в них лишається, це погрози ядерної ескалації, але не думаю, що до цього дійде. А так, атакувати у них нічим. Було б чим, то не було б нашого прориву на Харківщині, – заявив Микола Бєлєсков.

За його словами, росіяни втратили ініціативу у війні. ЗСУ добре виснажили оборону загарбників, тому ніяких серйозних відповідей від них не буде.

– Це певний стратегічний перелом у війні, коли ворог втрачає ініціативу, а ми потроху беремо її на себе, – наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Своєю чергою міністерство оборони РФ спробувало зобразити втечу своїх військ із Харківщини як запланований маневр – начебто для посилення підрозділів у Донецькій області.

До минулого тижня армії РФ вдавалося атакувати українські Сили оборони на Донеччині з трьох напрямків: з півночі, сходу та півдня. Північного напрямку більше немає: загроза промзоні у Слов’янську та його околицях значно зменшилася, як і перспектива оточення українських оборонних укріплень.

Іншими словами, поле бою на сході України перемалювали за кілька днів.

За словами Тома Купера, австрійського військового аналітика, у росіян великі проблеми із поповненням особового складу – тих, кого можна було б відправити на війну в Україну, просто не вистачає і не набирається по всій Росії.

Російське командування оголосило про відряджання 3 армійського корпусу, але там у кращому разі близько 10 000-12 000 осіб. А цього замало для атак і оборони.

Щодо Херсонської області та Херсона зокрема, там стратегія Генштабу ЗСУ полягала в тому, щоб залишити російські війська, пише CNN. При цьому неминучість наступу на Херсон широко анонсувало українське керівництво. Але, мабуть, це був маневр на відволякання уваги, весь реальний наступ був за сотні кілометрів на північ.

ЗСУ обрали найслабше місце в російській обороні для свого масштабного удару – район, контрольований сепаратистами “ЛНР” разом із підрозділами Російської національної гвардії в тилу. Але ці сили не можна було порівняти з високомобільним броньованим штурмом ЗСУ.

Зараз же російська пропаганда намагається піднести те, що сталося минулого тижня, як сплановану операцію, стверджуючи, що “українці ведуться на легке просування на заданій ділянці фронту, заганяючи себе в пастку”.

Але при цьому західні розвідки та чиновники кажуть, що росіянам не вистачає хорошої військової техніки, особового складу, попри формування по всій РФ добровольчих батальйонів для 3 армійського корпусу. Офіційні особи США кажуть, що у росіян бракує боєприпасів, і вони навіть звертаються по допомогу до Північної Кореї.

РФ, як і раніше, може мати значну силу з точки зору своїх ракетних військ. Але її наземні операції здаються погано організованими, і останній тиждень це показав.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 201 день. Де йдуть бої можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.