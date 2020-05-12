12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

Также 12 мая отмечают Девять мучеников. Согласно преданию, в городе Кизик служили и проповедовали христианство девять праведных мужчин. Они пострадали в 3 ст дд. н.э. за вероисповедание, язычники после долгих пыток казнили мучеников.

Именины 12 мая празднуют Арсений, Василий, Иван.

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Приметы на 12 мая:

Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым;

Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай;

Муравьи 12 мая переселяются в сухое место — скоро пойдет дождь;

Многие жуков — жди засухи;

Береза распустила листьев раньше ольхи — засуха летом будет, и наоборот;

Молния перед дождем 12 мая — осадки будут идти долго;

Пчела 12 мая жалит — от девяти недугов спасает, оса — девять недугов несет.

Что нельзя делать 12 мая:

Ругаться и ссориться, а также держать негативные мысли;

Сновидения, увиденное днем 12 мая, вещее, однако рассказывать о нем никому нельзя.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.