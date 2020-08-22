Статистика коронавируса в мире на 22 августа свидетельствует о 22 949 234 больных. За сутки обнаружили почти 400 тыс. случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 799 245 человек, за сутки количество жертв возросло еще на 7 тыс. человек.

В то же время полностью выздоровели за время пандемии 15 714 993 пациента. За сутки выздоровело еще 200 тыс. человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 5 622 540;

Бразилия — 3 532 330;

Индия — 2 975 701;

Россия — 944 671;

Южная Африка — 603 338.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 175 363;

Бразилия — 113 358;

Мексика — 59 610;

Индия — 55 794;

Великобритания — 41 491.

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По количеству больных коронавирус Украина занимает 30 место — между Израилем и Египтом. По состоянию на 22 августа в страны обнаружили 100 643 случая.

Карантин в Европе

С 22 августа Великобритания ввела обязательный карантин для тех, кто возвращается из Австрии, Хорватии, а также Тринидада и Тобаго.

Туристы, которые сегодня возвращаются в Британию после 4 утра, должны будут проходить изоляцию.

Между тем ирландский министр ушел в отставку, после того, как его заметили на вечеринке в период карантина.

ВОЗ заявила, что Европа может преодолеть пандемию коронавируса без жесткого карантина.

Коронавирус 21 августа

Для сравнения, статистика коронавируса 21 августа свидетельствует о 22 589 017 больных, за сутки заболело более 260 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 15 515 681 человек. Умерло от коронавируса 7 92 475 человек.