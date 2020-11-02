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Остановят ли общественный транспорт в случае усиления карантина в Украине

В случае нового усиления карантина в Украине работу общественного транспорта будут останавливать в последнюю очередь.

В частности, это может произойти, если количество новых случаев Covid-19 увеличится настолько, что приведет к коллапсу системы здравоохранения. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Вопрос остановки общественного транспорта будет рассматриваться в последнюю очередь. Однако если не соблюдать противоэпидемические нормы, то будет рост случаев заболевания, который приведет к коллапсу системы здравоохранения. Тогда другого выхода, как останавливать общественный транспорт, не будет.

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Если столица попадет в красную карантинную зону, то работу общественного транспорта в Киеве могут ограничить, а межобластное и межрегиональное сообщение запретить.

По словам Виктора Ляшко, к таким шагам могут прибегнуть не сразу, но они вполне возможны.

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