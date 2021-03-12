Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению однодозовую вакцину от коронавируса Johnson&Johnson.

В ВОЗ отметили безопасность вакцины и ее эффективность.

— ВОЗ внесла вакцину от Covid-19, разработанную компанией Janssen (Johnson&Johnson), в список для экстренного применения во всех странах и для программы COVAX. Это решение воплотили после разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), — говорится в пресс-релизе ВОЗ.

В документе отмечается, что вакцина Johnson&Johnson является первой однодозовой, которую внесли в список ВОЗ.

Также в ВОЗ подчеркнули, что “масштабные данные крупных клинических испытаний, предоставленных компанией, показывают, что вакцина также эффективна для пожилых людей”.

— Каждый новый, безопасный и эффективный способ против Covid-19 — это очередной шаг на пути к контролю над пандемией, — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также он призвал все правительства и компании придерживаться взятых обязательств и использовать все решения для усиления производства вакцин, чтобы они были доступны и приемлемы для всех.

Вакцину Johnson&Johnson нужно хранить при температуре -20 градусов по Цельсию, однако в течение трех месяцев препарат можно хранить в условиях от двух до восьми градусов. Срок хранения вакцины составляет два года.

На следующей неделе ВОЗ созовет Стратегическую консультативную группу экспертов по иммунизации, чтобы сформулировать рекомендации по применению вакцины.

Накануне использования вакцины Johnson&Johnson одобрили в ЕС. В конце февраля вакцину Johnson&Johnson разрешили использовать в экстренных случаях в США.

Согласно анализу, эффективность вакцины Johnson&Johnson через 14 дней после введения одной дозы вакцины составляет 66,9% и 66,1% — через 28 дней.

Источник: WHO