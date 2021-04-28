Усиленный карантин в Днепре продолжают еще на два месяца, он будет действовать до 30 июня.

Решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 28 апреля.

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До 30 июня в Днепре запрещена работа ночных клубов и дискотек, а также заведений общественного питания после 00:00.

Льготы на проезд в общественном транспорте будут действовать только с 10:00 до 15:00, а ученики средней и старшей школы продолжают учиться в дистанционном режиме.

В тоже время детсады и начальная школа будут работать в обычном режиме.

Также днепровским студентам-медикам разрешено посетить сдачу основного квалификационного экзамена.

Карантин в Украине

По обновленной информации Минздрава, красный уровень эпидемической опасности установлен в 10 регионах Украины — это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В желтой зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области, остальные регионы — в оранжевой.

Источник: Днепровский городской совет