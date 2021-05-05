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Максим Зайченко |

Боевики обстреляли Covid-больницу в Донецкой области

Боевики обстреляли Covid-больницу в Донецкой области

Российские наемники вчера вечером обстреляли больницу в городе Красногоровка Донецкой области. В обстрелянном оккупантами корпусе от Covid-19 лечатся 45 человек.

В результате обстрела повреждены окна первого корпуса больницы. Теперь там отсутствует электроснабжение.

Пострадавших нет. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
  • Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты
Боевики обстреляли Covid-больницу в Донецкой области / 5 фотографий

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование. Марьинская городская военно-гражданская администрация занимается ликвидацией последствий обстрела.

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Подорвался на взрывчатке

Ранее в Донецкой области на кладбище 69-летний местный житель подорвался на взрывчатке.

По словам правоохранителей, муж с женой убирали могилы в поселке Верхнеторецкое, расположенном вблизи линии соприкосновения.

Фото: Марьинская городская военно-гражданская администрация

Источник: Марьинская городская военно-гражданская администрация

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