Covid-больницу в Донецкой области обстреляли оккупанты

Российские наемники вчера вечером обстреляли больницу в городе Красногоровка Донецкой области. В обстрелянном оккупантами корпусе от Covid-19 лечатся 45 человек.
В результате обстрела повреждены окна первого корпуса больницы. Теперь там отсутствует электроснабжение.
Пострадавших нет. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Сейчас сотрудники полиции проводят расследование. Марьинская городская военно-гражданская администрация занимается ликвидацией последствий обстрела.
Подорвался на взрывчатке
Ранее в Донецкой области на кладбище 69-летний местный житель подорвался на взрывчатке.
По словам правоохранителей, муж с женой убирали могилы в поселке Верхнеторецкое, расположенном вблизи линии соприкосновения.
Фото: Марьинская городская военно-гражданская администрация
Источник: Марьинская городская военно-гражданская администрация